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أخبار العالم

للسعوديين.. خمس خطوات للاكتتاب في أسهم أرامكو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:50 م
ارامكو
ارامكو
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محمود نوفل
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن طرح أسهمها في سوق المال السعودي " تداول " أمام جميع المواطنين حيث أعلنت الشركة عن مجموعة من الخطوات التثقيفية للاكتتاب في أسهمها.

جاء ذلك عبر "إنفوجرافيك" توعوي تضمن ٥ خطوات ضرورية للاكتتاب في أسهمها أولها ضرورة وجود حساب جارٍ مفعّل للعميل في أيٍّ من البنوك المشاركة في الاكتتاب، بالإضافة إلى التعرف على طريقة الاكتتاب من خلال زيارة الموقع الرسمي للشركة كخطوة تالية، وتضمنت الخطوة الثالثة القرار الاستثماري بناءً على النطاق السعري للأسهم.

كما شملت الخطوة الرابعة تخصيص الأسهم المطروحة بينما الخطوة الخامسة والأخيرة تمثلت في إدراج الأسهم والتداول عليها.
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