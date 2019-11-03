السيطرة على حريق في مخزن خردة بالشرابية

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب داخل مخزن خردة بالشرابية.



وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن خردة بعزبة سهل حشيش بحى الشرابية.



علي الفور تم الدفع ب٣ سيارات إطفاء وتم محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى المخازن المجاورة، تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.