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محافظات

تحف وهدايا من الملح البلوري.. فنانو سيوة يبدعون في صناعة المشغولات الملحية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:41 م
صدى البلد
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ايمن محمود
المشغولات الملحية البلورية، حرفة جديدة انضمت حديثا إلى الحرف اليدوية بواحة سيوة، بعد اكتشاف أنقى أنواع الملح بالواحة ،ورغم حداثة هذه الحرفة الا انها أصبحت تلقي رواجا كبيرا، لروعة وجمال أشكالها الفنية التي تعبر عن إبداع الفنان السيوي.

يقول محمد جيري من اهالي واحة سيوة إن صناعة المشغولات الملحية بواحة سيوة يدأت في الظهور بعد اكتشاف الملح السيوي والذي ظهر في البحيرات نتيجة لمياه الصرف الزراعي والذي تبين أنه من أجود أنواع الملح في العالم.

واضاف: توجد كميات كبيرة من الملح على مساحة أكثر من 47 ألف فدان، لافتا إلى أنها تتوزع في أربع بحيرات للصرف الزراعي، هي سيوة والمراقي واغورمي والزيتونة، حيث كانت قديما بحيرات للصرف الزراعي فقط، قبل أن تتحول إلى كنز يحوي ملايين الأطنان من الملح الصخري البلوري، الذي يصنف باعتباره من أنقى أنواع الملح في العالم.

وأشار إلى ان هذا الملح يدخل في العديد من الصناعات وله استخدامات عديدة، ومن أبرزها المشغولات الملحية البلورية .

وأوضح ان هناك عددا من الفنانين السيويين في مجال صناعة المشغولات الملحية البلورية والذي يصنعون الاباجورات والتحف والهدايا من الملح مع براعتهم في عنب مسغولات جديدة ومتمزة تتماشي مع طبيعة الواحة.

وعن فوائد هذه المصنوعات الملحية ان الملح له فوائد كثيرة ، سواء في إزالة الطاقة السلبية من الجسد أو إزالة بعض الأمراض من الجسم، خاصة المرتبطة بالعظام والعضلات بخلاف أشكالها الرائعة كديكور بالمنزل.

وقال ان دول اوربا تدرك قيمة هذا المنتج وقيمة الملح لذلك يلقي قبولا في اسواقها بالإضافة الي بعض الدول الافريقية جنوب افريقيا ودولة كينيا بينما يقتصر في مصر علي القري السياحية وبعض الفئات المتعلمة والتي تعرف قيمة واهمية هذا الملح.
تحف وهدايا من الملح البلوري.. فنانو سيوة يبدعون في صناعة المشغولات الملحية
تحف وهدايا من الملح البلوري.. فنانو سيوة يبدعون في صناعة المشغولات الملحية
تحف وهدايا من الملح البلوري.. فنانو سيوة يبدعون في صناعة المشغولات الملحية
تحف وهدايا من الملح البلوري.. فنانو سيوة يبدعون في صناعة المشغولات الملحية
تحف وهدايا من الملح البلوري.. فنانو سيوة يبدعون في صناعة المشغولات الملحية
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