أسوان قبلة المشاهير والزعماء والسياسيين.. إقبال كبير على زيارة درة جنوب الصعيد.. نسب الإقبال والإشغال تتجاوز 70%.. كاتي بيري آخر الوافدين

عاصمة الشباب الأفريقي .. أسوان عاصمة الجمال تستقبل آلاف الوفود السياحية

زيادة فى التدفق السياحي شهدت استقبال العديد من الشخصيات الأجنبية والعربية والأفريقية البارزة آخر زوار أسوان المطربة الأمريكية كاتى بيرى التى إحتفلت بعيد ميلادها الـ 35 بصحبة 64 من عائلتها





للاستمتاع بالهواء النقي وزيارة آثارها، تعد محافظة أسوان قبلة السائحين والزائرين المشتى العالمى الذى يحرص على زيارتها سائحون من مختلف الجنسيات بدول العالم، وهي عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء بلد الأمن والأمان والاستقرار .





أسوان حدوتة محافظة مصرية تجذب إليها الوافدين من مختلف بقاع العالم نظرًا لتنوع منتجها السياحى ما بين سياحة ثقافية وأثرية ، وأيضًا علاجية ورياضية وفنية وبيئية وترفيهية وسفارى وصيد أسماك، بجانب سياحة الجزر النيلية والمحميات الطبيعية، فضلًا عن سياحة المؤتمرات والمهرجانات والأسر والمجموعات، بجانب تعدد المعالم السياحية من المسلة الناقصة وخزان أسوان والسد العالى ورمز الصداقة المصرية الروسية.





والسائد فى تحقيق هذا الجذب للسائحين والزائرين لمحافظة أسوان عروس الجنوب والبوابة الجنوبية لمصر هو تميزها بشمسها الساطعة ودفء جوها الجاف المنعش فى الشتاء وهو الذى إنعكس على أهلها الذين يستقبلون ضيوفهم وزائريهم ببشاشة وترحيب، فأسوان تعتبر مصدر عشق للكثيرين فى مصر وخارجها لما تمتلكه من الطبيعة الخلابة والطقس الجاف والجزر النيلية والمحميات الطبيعية وصفاء ونقاء مياه النيل لتكون بذلك قبلة للزعماء والرؤساء والملوك والشخصيات العامة من مختلف دول العالم .





وشهدت الحركة السياحية خلال هذه الأيام زيادة فى التدفق السياحي من خلال إستقبال المحافظة للعديد من الشخصيات الأجنبية والعربية والإفريقية البارزة.





ونجد أنه من أبرز المشاهير الذين قاموا بزيارة أسوان منذ أيام هى المطربة الأمريكية كاتى بيرى التى إحتفلت بعيد ميلادها الـ 35 بصحبة أصدقائها وعائلتها فى صحراء مصر بداية من واحة سيوة وحتى مدينة أدفو فى أسوان .





اصطحبت المطربة العالمية 64 فردًا من عائلتها وأصدقائها المقربين على نفقتها الخاصة من أجل مشاركتها فى هذه الإحتفالية حيث كان من بينهم صديقها أورلاندو بلوك صاحب الـ 42، والممثلة شانون وودوارد، ومصممة الأزياء كاتى جيمي شنايدر، ونيكو مزراحى، وبلوميا سونيا كوبلاند ، والتقطت العديد من الصور الشهيرة التى نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام ، ومن هذه الصور رحلتها النيلية التى استقلتها فى أسوان لزيارة المعالم الفرعونية فى مدينة إدفو .





كما شهدت أسوان في 30 يناير الماضى زيارة تاريخية للرئيس الفرنسى ماكرون وزوجته واللذين أشادا بزيارتهما لمعلم سياحى هام على الخريطة السياحية العالمية، وهو معبد رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية لتكون زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون لأسوان وجولته السياحية بمثابة دعوة مباشرة للشعب الفرنسى لزيارة مصر خلال الفترة القادمة .





وقبل ماكرون وكاتى بيرى نجد كثيرون قاموا بزيارة أسوان ، فمنذ عقود يحرص الزعماء والرؤساء والملوك على زيارة أسوان، حيث إن الملك فاروق كان دائم التواجد وأسرته بالعائلة المالكة بأسوان، كما أنه فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان دائم التردد على أسوان بصحبة ملوك ورؤساء دول العالم أثناء مراحل بناء مشروع السد العالى أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين.





وفى عهد الزعيم الراحل محمد أنور السادات كان أيضًا دائم الزيارات لأسوان بصحبة الملوك والرؤساء للاستماع بطقسها وطبيعتها الخلابة، وكذا فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك كان فى زيارات متتالية بصحبة رؤساء وملوك دول العالم من الشيخ زايد وغيره الكثير.





كما نجد أيضًا هناك إهتمام ملحوظ من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة أسوان حيث تم عقد المؤتمر الوطنى الثانى للشباب بأسوان فى يناير 2017 فى حضوره ولفيف من شباب مصر ، وتم أيضًا عقد ملتقى الشباب العربى الأفريقى على أرض أسوان فى مارس الماضى بحضور الرئيس السيسى ، ومن المقرر إنعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى ديسمبر القادم بحضور العديد من الشخصيات العامة والبارزة .





زارت أيضًا أسرة الملك فاروق وعلى رأسهم الأمير عباس حلمى، المعالم السياحية والمناطق الأثرية في نوفمبر 2017 بصحبة 12 من العائلة .





وقامت كذلك زوجة اللاعب التشيلي، ولاعب برشلونة "فيدال"، "ماريا تريزا"، بصحبة ابنها "أرتورو" برحلة سياحية وترفيهية لزيارة لمحافظة أسوان في يوليو الماضى حيث تضمن برنامجهم بأسوان زيارة المعالم الأثرية والمناطق السياحية ومنها معابد فيلة وأبو سمبل، وأيضًا متحف النوبة، وقرية غرب سهيل، بجانب القيام برحلة نيلية على صفحة نهر النيل الخالد للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجزر النيلية وشلالات المياه ، وقد أعربت عن سعادتها بزيارة أسوان والمناطق الجمالية بها، كما قامت بالتقاط بعض الصور التذكارية بصحبة ابنها.





وشهدت أسوان منذ أيام تنظيم مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى والذى شاركت فيه 30 دولة و 16 فرقة عالمية للفنون الشعبية وذلك على مدار 5 أيام .





من جانبه قال خير محمد، رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان، إن المحافظة تشهد خلال الموسم السياحى الشتوى الحالى- طفرة عظيمة، حيث إن نسب الإشغال الفندقى السياحى بالمحافظة وصلت لنحو 70% تقريبًا مع نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر الجارى نظرًا لزيادة الحجوزات على الفنادق الثابتة والعائمة والإقبال السياحى من الوفود الأجنبية بمختلف دول العالم.



