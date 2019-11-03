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اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:49 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الأحد، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.58% عند مستوى 14682 نقطة.

كما صعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.81%، وارتفع إلى مستوى 2124 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.22%، وارتفع إلى مستوى 544 نقطة، فيما صعد مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.74% مسجلا 1448 نقطة.
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