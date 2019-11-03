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برلمان

برلمانية تدعو للاستفادة من التحولات في قطاع السياحة بـ بورصة لندن

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:09 م
بورصة لندن
بورصة لندن
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قالت سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب، إن مشاركة مصر في بورصة لندن للسياحة خلال دورتها رقم 40 والتي تنطلق غدا، تشهد تحولات مهمة ذات تأثير كبير علي المقصد السياحي المصري، منها القرار البريطاني باستئناف الرحلات لمنتجع شرم الشيخ، والذي انعكس بشكل كبير علي منظمي الرحلات الذين بدأوا في تلقي طلبات حجز الرحلات فعليا.

وطالبت النائبة في تصريحات صحفية، صناع السياحة بضرورة التعاون مع منظمي الرحلات، والعمل علي تكثيف الحملات المشتركة مع الجانب البريطاني للتسويق لمنتجع شرم الشيخ، وتنظيم رحلات تعريفية لوسائل الاعلام المتخصص في القطاع السياحي لمعايشة التجربة السياحة في المنتجع ودعوة المدونين لزيارة المنتجع لخلق محتوي رقمي جاذب للشباب المحبين لسياحة المغامرة خاصة مع انطلاق" درب سيناء" الذي تساهم وزارة السياحة في الترويج له بشكل كبير.

وأكدت النائبة أن التحول الثاني الذي تشهده البورصة هو مرحلة ما بعد توماس كوك، واتجاه شريحة تتجاوز أكثر من 50% من السياحة المرتقبة نحو السياحة الإلكترونية، داعية لضرورة أن تركز أجندة صناع السياحة علي العمل مع الشركات الكبرى المصدرة للحركة من خلال "الأون لاين"، موضحة أن السائح المرتقب أصبح متأثرا بشكل كبير بالمحتوي الرقمي عندما يتخذ قرار السفر لقضاء العطلات، متوقعة أن يشهد منتجع شرم الشيخ إقبالا كبيرا من جانب السوق الإنجليزي.

وأكدت النائبة أهمية الترويج لسياحة المؤتمرات خاصة وأن شرم الشيخ أصبحت تمتلك قاعات مؤتمرات كبري تتسع لعقد المؤتمرات الدولية والشركات العالمية، وهي أحد أهم منتجات السياحة التي تساهم في زيادة تدفقات الدخل من صناعة السياحة.
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