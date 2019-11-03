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اقتصاد

فيصل الحفيان يؤكد ضرورة استغلال مراكز البحوث في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:41 م
جانب من الأسبوع العربي
جانب من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
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آية الجارحي
أكد فيصل الحفيان، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، ضرورة الوعي السياسي بأهداف التنمية المستدامة؛ لأن التوعية الإعلامية وحدها لا تكفي دون وجود إرادة سياسية لنقل الوعي إلى مرحلة التنفيذ.

وأضاف الحفيان، خلال كلمته بجلسة الإدارة الاستراتيجية للإعلام التنموي، بفعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أنه يجب استغلال مراكز البحوث في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق إعداد الدراسات التي تتعلق بقضايا التنمية، بالإضافة لكون تلك المراكز عقل الإعلام ولابد أن تكون حاضرة بصفة قوية فيما يخص الإعلام التنموي، لاحتياج الإعلام التنموي إلى البحث والإدارة.

وأشار إلى أن الإعلام الجديد سحب البساط من الإعلام التقليدي، نظرًا لكونه إعلام حر لا توجد عليه أي ضوابط للنشر، بعكس الإعلام التقليدي الحكوم بالعديد من الضوابط، لذلك لا يستطيع مجاراة الإعلام الجديد المفتوح.

وتابع: الفضاء الإعلامي اليوم هو فضاء ترفيهي «تسلية وكرة قدم»، وخالي تمامًا من الجدية والسير نحو التنمية التي لا يمكن أن تتحقق في إطار قطري، لافتًا إلى ضرورة النظر في القضايا التنموية على أنها قضايا عربية بالأساس وليست قضايا قطرية، كما أن فكرة الشمولية العربية هي تنمية واحدة وليست مجزأة.
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