Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سفير البحرين : نهتم بتحقيق الاستدامة فى جميع المجالات

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:49 م
علم البحرين
علم البحرين
Advertisements
آية الجارحي
تقدم السفير راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير البحرين بمصر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته للأسبوع العربي للتنمية المستدامة .

وقال فى كلمته خلال جلسة الدول العربية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير على هامش فعاليات الأسبوع العربى التنمية المستدامة إن البحرين لها العديد من الإنجازات فى ملف التنمية المستدامة .

واضاف أن برنامج الحكومة الحالى بالبحرين يضع نصب اعينه التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية لافتا إلى أن دولة البحرين نجحت فى القضاء على الفقر كما نجحت فى تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى .

وقال إن التعليم مجانى بالبحرين كما أن الدولة تساعد فى توفير المسكن للشباب كما أن الدولة تهتم بملف حريات المرأة وتحقيق تكافؤ فرص حقيقية لها .

وأشار إلى أن البحرين تسعى إلى تحقيق الاستدامة فى جميع المجالات وهو ما جعلها تدشن العديد من الهيئات الحكومية لتحقيق هذا الهدف ومنها هيئة الطاقة المستدامة .

وعلى صعيد مواز ، قدم هاشم حسين ، رئيس منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين ، عرضا موجزا لأهم الانجازات التي تمت في البحرين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والابتكار وتشجيع الابداع والتعاون مع الشركاء المحليين والإقليمين والدوليين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتحقيق أهداف 2030 .. مصر تستضيف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

بـ 40 جلسة حوارية.. القاهرة تستضيف غدا الأسبوع العربى للتنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس السيسى.. ندى العجيزي الحدث أكبر منصة إقليمية عربية تتناول تحقيق أهداف 2030 فى المنطقة

انطلاق فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة برعاية الرئيس السيسي

برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

ترشيحاتنا

فيديوجراف| ما نوع سيارة حمو بيكا باهظة السعر

هل يثاب المسلم على قراءة القرآن من الموبايل؟.. الإفتاء تجيب

كلوب: ليفربول تفوق على أستون فيلا بالحظ

نيسان وهيونداى فى المقدمة.. أكثر 10 شركات سيارات مبيعًا في مصر خلال 2019

غمض عنيك وإقفل ودانك وخد قرارك.. هجوم ناري من شوبير بسبب توقف الدوري

بـ بنطلون أحمر.. عبير صبرى بـ إطلالة جريئة مع زوجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مودرن وشيك.. 10 أفكار لتنسيق غرفة المعيشة

تحف وهدايا من الملح البلوري.. فنانو سيوة يبدعون في صناعة المشغولات الملحية

بـ فستان قصير.. دنيا عبد العزيز بإطلالة صادمة فى عيد ميلادها