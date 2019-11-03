سفير البحرين : نهتم بتحقيق الاستدامة فى جميع المجالات

تقدم السفير راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير البحرين بمصر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته للأسبوع العربي للتنمية المستدامة .



وقال فى كلمته خلال جلسة الدول العربية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير على هامش فعاليات الأسبوع العربى التنمية المستدامة إن البحرين لها العديد من الإنجازات فى ملف التنمية المستدامة .



واضاف أن برنامج الحكومة الحالى بالبحرين يضع نصب اعينه التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية لافتا إلى أن دولة البحرين نجحت فى القضاء على الفقر كما نجحت فى تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى .



وقال إن التعليم مجانى بالبحرين كما أن الدولة تساعد فى توفير المسكن للشباب كما أن الدولة تهتم بملف حريات المرأة وتحقيق تكافؤ فرص حقيقية لها .



وأشار إلى أن البحرين تسعى إلى تحقيق الاستدامة فى جميع المجالات وهو ما جعلها تدشن العديد من الهيئات الحكومية لتحقيق هذا الهدف ومنها هيئة الطاقة المستدامة .



وعلى صعيد مواز ، قدم هاشم حسين ، رئيس منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين ، عرضا موجزا لأهم الانجازات التي تمت في البحرين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والابتكار وتشجيع الابداع والتعاون مع الشركاء المحليين والإقليمين والدوليين.



