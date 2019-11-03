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منوعات

بعد طلب مساعدة الجمهور.. عازف كمان يعثر على آلته البالغ ثمنها 250 ألف إسترليني

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:12 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
تمكن العازف البريطاني ستيفين موريس من استعداة "الكمان" الخاص به البالغ سعرها 250 ألف جنيه إسترليني، بعد أن تركه سهوًا في محطة القطار بلندن الشهر الماضي.

وكشفت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية عن عثور عازف الكمان ستيفين مووريس على آلته التي يرجع عمرها لـ310 عامًا، بعد أن ناشد جمهوره عبر صفحته الخاصة على تويتر، مطالبًا من يجدها يعيدها إليه، مؤكدًا أنها قطعة من التاريخ.

وأوضحت شرطة النقل البريطانية أن شخصًا قام بأخذ الكمان ثم استقل القطار، وعقب ما نشره موريس على موقع التواصل الاجتماعي تواصل معه سارق الآلة على تويتر ليعيدها له، وقال العازف البريطاني إن السارق أراد أن يعتذر له ويسلّمه الكمان يدًا بيد.

وأعرب موريس عن سعادته لعودة الكمان له ثم قام بنشر صورة له وهو يقبله، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وقام ستيفين موريس البالغ من العمر 51 عامًا، بعزف الموسيقى التصويرية لفيلمي هاري بوتر harry potter وجيمس بوند james bond ، فهو يعزف الكمان منذ ما يقرب من 44 عامًا.
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