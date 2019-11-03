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اقتصاد

المستشار الأول للأداء الحكومي بدبي: التنمية الحقيقية هي تنمية الإنسان واستغلال قدراته

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:46 م
جانب من الأسبوع العربي
جانب من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
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آية الجارحي
أكد الدكتور أحمد النصيرات، المستشار الأول الأداء الحكومي بمكتب الأمين العام لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن التنمية الحقيقية هي تنمية الإنسان وأن الإدارة الحقيقة هي إدارة الإنسان واستثمار قدراته، موضحا أن الإدارة هي أقدم وظائف التاريخ، مؤكدًا أنه ما اجتمع هدفين إلا وكانت عنصر الإدارة ثالثها، لافتًا إلى أن الإدارة والتخطيط الجيد يؤدي إلى التطبيق الجيد.

وقال “النصيرات”، خلال جلسة الإدارة الاستراتيجية للإعلام التنموى بفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعنوان “شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام”، أن الإدارة الجيدة تعني الحوكمة، والإدارة العربية لا تهتم بالإنسان والإجراءات والروتين هي المسيطرة في الوقت الحالي، ما يعوق تحقيق عملية التنمية.

وأشار إلى أن دولة سنغافورة كانت دولة صغيرة فقيرة الموارد، لكنها اعتمدت على إدارة مواردها البشرية واستغلالها الاستغلال الأمثل حتى أصبحت مثالا يحتذى به أمام العالم في عملية التنمية.
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