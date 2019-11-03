Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| احذر.. الشخير يسبب السرطان

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:00 م
أضرار الشخير
أضرار الشخير
Advertisements
منار شعبان
توصل علماء أوروبيون أن خطر الإصابة بالسرطان يزداد بين الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم ويعتبر أحد أعراضه الرئيسية هو استمرار الشخير الحاد.

أرجع العلماء سبب الخطر إنه يكمن في نقص الأكسجين الذي يحدث بسبب انقطاع التنفس أثناء النوم لعدة مرات في الليلة الواحدة.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أضرار غير متوقعة للشخير أثناء النوم.. أبرزها الشعور بالتعب

فيديوجراف| احذر الالتهاب السحائي يسبب تلف خلايا المخ للاطفال

فيديوجراف | كل ما تريد معرفته عن شلل الأطفال

ترشيحاتنا

خالد الجندي: مرتكب الفواحش يكون من المتقين في هذه الحالة

مش عارف اقول ايه... جنش يوجه رسالة لـ طبيب المنتخب

بـ بنطلون غريب.. ريهام أيمن جالسة على الأرض بإطلالة كاجوال

بـ فستان أسود كشف عن زيادة وزنها.. الجمهور لـ دينا فؤاد: تخنتي

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر

في ذكرى رحيل مريم فخر الدين .. ما دور الشعراوي في تعليمها الصلاة؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر

هانتعشى إيه النهاردة .. فول بالطحينة وبيض بالبسطرمة وجبنة بالطماطم

بـ فستان أسود كشف عن زيادة وزنها.. الجمهور لـ دينا فؤاد: تخنتي