فيديوجراف| احذر.. الشخير يسبب السرطان

توصل علماء أوروبيون أن خطر الإصابة بالسرطان يزداد بين الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم ويعتبر أحد أعراضه الرئيسية هو استمرار الشخير الحاد.



أرجع العلماء سبب الخطر إنه يكمن في نقص الأكسجين الذي يحدث بسبب انقطاع التنفس أثناء النوم لعدة مرات في الليلة الواحدة.



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