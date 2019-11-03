حنان يوسف تبرز دور المسئولية المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

قالت الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام والاتصال، بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية: إن فكرة المسئولية المجتمعية لها دور بارز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن نظرية المسئولية المجتمعية هي دور الإعلام العربي نحو البناء والتنمية.



وشددت، خلال كلمتها بجلسة الإدارة الاستراتيجية للإعلام التنموي، بفعاليات النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، على ضرورة تبني فكرة المسئولية المجتمعية لخدمة أهداف التنمية المستدامة لصالح الوطن العربي، وذلك إذا أردنا إعلامًا عربيًا واعيًا مؤثرًا حقيقيًا في خطة التنمية المستدامة.



وتابعت: أن التنمية المستدامة هي قضية محورية للحكومات والدول العربية، ولا بد من تواجد الإعلام بدوره البارز للتوعية بأهداف التنمية المستدامة.



وأشارت إلى أن القضايا التنموية تقدم بشكل جاف على الشاشات العربية مما يدفع المشاهد العربي إلى الانصراف عن تلك البرامج، فعملية التقديم لها دور كبير في الوصول إلى المشاهد العربي، لا سيما وأن إعلام الأفراد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أصبح متاحًا لدى الجميع.



ولفتت إلى ضرورة أن يكون الإعلاميون مسئولين تجاه العمل خطة التنمية المستدامة فيما يخص الإصلاح السياسي والاجتماعي في الدول العربية، موضحة أن قضايا التنمية الاجتماعية هي الأكثر اهتمامًا في تناول الاعلاميين العرب للتنمية المستدامة، وهناك 28% فقط من الجمهور تأثروا بقضايا التنمية المستدامة في الإعلام.