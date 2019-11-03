السفير البريطانى من أسوان: مصر قادرة على جذب الاستثمارات العالمية

استقبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان سفير المملكة المتحدة بمصر جيفري أدامز والقنصل البريطانى بالقاهرة جون نيل ضمن رحلتهما السياحية بأسوان والتى استمرت على مدار 3 أيام.



أعرب جيفرى أدامز عن سعادته لزيارة عاصمة الشباب الإفريقى والتى تتمتع بالطبيعة الساحرة والتنوع السياحى المتفرد والموقع الجغرافى المتميز كهمزة وصل بين مصر وإفريقيا، مؤكدًا شعوره بالأمن والأمان حيث لمس ذلك بنفسه أثناء جولاته لزيارة المعالم السياحية والمواقع الأثرية، وهو ما يؤهلها لاستضافة العديد من الأحداث والمنتديات العالمية ومنها منتدى السلام والتنمية المستدامة فى منتصف الشهر القادم والذى سيساهم فى فتح آفاق جديدة من العلاقات الإفريقية الدولية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى خلال العام الحالى.



وأضاف آدامز أن مصر أصبحت الآن لديها القدرة التنافسية فى جذب الاستثمارات العالمية؛ لأن لديها أفضليات عديدة منها الاستقرار والمناخ والتاريخ والموقع الجغرافى، كما أن حركة السياحة البريطانية تشهد تزايدًا كبيرًا وخاصة بعد قرار الحكومة البريطانية برفع الحظر عن رحلات الطيران المباشرة لشرم الشيخ مؤخرًا.



وأشار السفير البريطانى إلى أن المرحلة الحالية تشهد أيضًا تنسيقا وتعاونا كاملا بين الجهات المختصة فى البلدين لمكافحة الإرهاب والذى أصبح ظاهرة عالمية لاتقتصر على بلد بعينه بسبب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، بجانب مواجهة التحديات الاقتصادية معًا، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر ومنها ضمنها الاستثمار فى مشروع بنبان العملاق للطاقة الشمسية.



وخلال اللقاء رحب اللواء أحمد إبراهيم بسفير المملكة المتحدة لحرصه على زيارة أسوان، موجهًا الدعوة لتحقيق المزيد من أوجه التعاون مع الجانب البريطانى فى مجال الاستثمار، وهو ما يحقق عوائد كثيرة فى ظل توافر مصادر الطاقة المختلفة والثروات التعدينية والمحجرية والسمكية ، بجانب التسهيلات الاستثمارية الممنوحة فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الميزة النسبية المتعلقة بتصدير أى منتجات إلى الأسواق الإفريقية سواء من خلال الطرق والموانئ البرية أو النهرية.



وتتطلع محافظ أسوان لزيادة معدلات الحركة السياحية البريطانية فى ظل توافر مقومات الجذب السياحى التى يعشقها السائح الإنجليزى من الطبيعة الخلابة والطقس الجاف والآثار الخالدة، مع توافر مواقع السياحة البيئية والعلاجية والسفارى والصيد.

