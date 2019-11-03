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رياضة

إيهاب جلال يلجأ لـ الهجوم الفتاك فى مواجهة المصرى وبطل سيشيل

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:34 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى
أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تشكيل فريقه لمواجهة كوتى دى بعد قليل بملعب الجيش بالسويس فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

ولجأ إيهاب جلال إلى تشكيل هجومى قوى فى مواجهة بطل سيشيل وجاء كالأتى :

خط الدفاع : عمر كمال وأحمد شوشة وإسلام أبو سليمة وحسن على .

خط الوسط : فريد شوقى وسعيدو سمبورى و إسلام عطية.

خط الهجوم : حسين رجب وأحمد جمعة ومحمود وادى.
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