فن وجد وحب.. ثقافة الإسكندرية تقيم ورش تعليم صناعة مشغولات جلدية وعزف العود وعروض فنية

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى فعاليات ورشة تصنيع مشغولات يدوية من الجلد الطبيعى ببيت ثقافة رشدي بفرع الإسكندرية، تستمر الورشة لمدة ١٠ أيام مع المدربة منى التابعى والتى قامت خلال اللقاء الأول بتعريف الرواد على أنواع الجلود القابلة للتصنيع والأدوات المستخدمة مع عرض بعض نماذج للمصنوعات الجلدية وشرح كيفية تنفيذها، وذلك ضمن نشاط ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة الإسكندرية.



كما أقام البيت محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية" تحدث خلالها اللواء حاتم يوسف عن أنواع الهجرة، مدى المعاناة والقسوة التي يعانيها المهاجر غير الشرعي، دور حرس الحدود المصري في الحفاظ وتأمين الحدود ودور الدولة في القضاء علي الهجرة غير الشرعية.



أقام قصر ثقافة الأنفوشي مسابقة في المعلومات لطلاب مدرسة الشهيد الثانوية الصناعية بنين، كما أقيمت مسابقة مماثلة لطالبات مدرسة الأنفوشي الإعدادية بنات تحت إشراف أخصائي مكتبة الطفل، تلاها ورشة عمل مهرج بالورق الملون مع الطالبات بمرسم المواهب، بينما أقام مرسم الطفل ورشة عن مناهضة التطرف باستخدام خامات البيئة المختلفة.



قدمت فرقة الحرية للموسيقى العربية عرضا فنيا بقصر ثقافة الشاطبي بقيادة المايسترو معتز عادل، تضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية منها "يا مصر يحميكي لأهلك، طوبه فوق طوبه، مصر اليوم في عيد، يا حبيتي يا مصر، اهو ده اللي صار ، بسم الله، رايحين بأيدينا سلاح"، كما تجدد اللقاء لورشة تعليم العزف على آلة العود.



بينما عقد نادي أدب بيت ثقافة القباري اجتماعه الأسبوعي لمناقشة أعمال الأعضاء في حضور عدد من الشعراء والأدباء.