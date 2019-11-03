عبد العال: بيان لرئيس الوزراء بشأن الطوارئ أمام النواب اليوم

أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال تأجيل الاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بشأن إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إلى وقت لاحق من الجلسة العامة للمجلس اليوم، الأحد.



وأوضح علي عبد العال - خلال الجلسة العامة للمجلس - أن تأجيل الاستماع إلى البيان جاء بسبب ارتباط رئيس مجلس الوزراء بموعد هام مع رئيس الجمهورية.



ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بشأن إعلان حالة الطوارئ في البلاد في المادة الأولى على أن "تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية".



ونصت المادة الثانية على أن :"تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".



وبحسب المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.



ونصت المادة الرابعة على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، كما نصت المادة الخامسة على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وقد صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.