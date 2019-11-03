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توك شو

أنا معكم وبحبكم.. رسالة قوية من الرئيس اللبنانى للمتظاهرين.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:45 م
المتظاهرين فى بيروت
المتظاهرين فى بيروت
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آيات أحمد
وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، خطابًا للمتظاهرين فى بيروت، قائلًا: إن الشعب الآن حقوقه مفقودة وفقد ثقته بدولته، مؤكدًا أن هذه هى المشكلة الكبيرة التى تواجه لبنان الآن، و يجب ان ترجع ثقة المواطنين للدولة مرة اخرى، موضحًا أنه على العهد والوعد.

وأضاف الرئيس اللبناني، خلال كلمته، أن المظاهرات تحتاج لدعم، مشيرًا إلى أن المتظاهرين خرجوا للشوارع لكى يجددوا الدعم له، موجهة رسالة للشعب اللبنانى قائلًا: أنا على الوعد والعهد ما دمتم.

وتابع أن هناك خطة لتحسين المسار تعتمد على محاربة الفساد، ودعم الاقتصاد، والاهتمام بالدولة المدنية، مؤكدًا أن الخطة تحتاج للجهد ودعم المواطنين للدفاع على حقوقهم.

واستطرد، هذا حقكم، ونحتاج لجهد كبير، لكى ننهض ببلدنا، مضيفًا جئتم لكى تقولى لى نحن معك، ولكنى أنا أقول لكم أنا معكم، وبحبكم.
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