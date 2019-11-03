جونسون يعتذر عن عدم تنفيذ بريكست في موعده.. ويوجه رسالة لترامب

تقدم بوريس جونسون رئيس الوزراء اللبناني باعتذاره اليوم الأحد لعدم الوفاء بتعهده تنفيذ انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد يوم 31 أكتوبر.



ودافع جونسون عن الاتفاق الذي توصل إليه مع التكتل الأوروبي بشأن "بريكست" والذي انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة "فرانس برس".



وفي رده على سؤال حول اعتذاره لأعضاء حزبه عن عدم تنفيذ تعهده بيتنفيذ بريكست قال جونسون "بالطبع ساعتذر".



كما رفض جونسون تصريحات ترامب التي قال خلالها إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لا يسمح بالتوصل إلى "اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة".



وتابع قائلا "لا أرغب في انتقاد الرئيس، ولكنه يرتكب خطأ واضحًا بهذا الخصوص.. أيا كان من يطلع على الاتفاق، بإمكانه التبين أنّه اتفاق ممتاز".



ووصل بوريس جونسون إلى رئاسة الحكومة في يوليو، وأعلن وقتها أنه سينفذ بريكست في موعد 31 اكتوبر "مهما كلف الأمر"، مضيفًا أنّه يفضّل "الموت في قعر حفرة" بدلا من طلب تأجيل جديد.



لكن جونسون اضطر إلى طلب ذلك ليتم تأجيل الانفصال حتى 31 يناير، لعدم تكمنه من تمرير الاتفاق الذي توصل إليه مع بروكسل في البرلمان، فيما أعرب جونسون عن أسفه العميق إزاء هذا الأمر.