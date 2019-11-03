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اقتصاد

وزير الزراعة: التصدير أمر حيوي وضروري لمصر في الفترة القادمة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:22 م
وزير الزراعة خلال
وزير الزراعة خلال مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم
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محمد يحيى و ولاء عبد الكريم تصوير عمرو سيد
قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التصدير هو بمثابة أمر حيوي وضروري لمصر في الفترة القادمة، مؤكدًا ان الزراعة لها علاقة وثيقة بالتصدير والتصنيع من خلال منتجاتها سواء الخام او بزيادة القيمة المضافة من خلال التصنيع.

وأوضح "أبوستيت"، خلال مشاركته في الجلسة العامة الثالثة بعنوان «التصدير..الرؤية والمعوقات» في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس، أن الصادرات الزراعية الطازجة بدون قيمة مضافة تقتصر علي الفرز والتبريد والتعبئة والتصدير مؤكدا أنه لو تم عمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية سيتم رفع القيمة التسويقية بمقدار 6 أضعاف من المنتجات الخام الزراعية .

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد افتتح أمس السبت 2 نوفمبر فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السادس، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين، ورجال الصناعة، ورجال الأعمال، والخبراء فى كافة القطاعات.

وتتضمن فعاليات المؤتمر الذى يستمر يومين، 8 جلسات عامة و قطاعية تناقش قضايا الاستثمار، والتصنيع، والتصدير، والتنمية العمرانية، ومستقبل قطاع الأعمال العام، والصناعات الرقمية، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصناعة الدواء.

يذكر أنه في إطار التمهيد والتحضير لجلسات المؤتمر، تم عقد 8 جلسات تحضيرية، بحضور عدد من الصناع والمستثمرين ورجال الأعمال، تناولت عددا من القضايا الاقتصادية الساخنة، فى مقدمتها ملفات التصنيع والتصدير، والنقل، واللوجيستيات، والتنمية العمرانية، والسياسات النقدية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، مع مناقشة المطالبات بأهمية إعلان عام 2020 للصناعة المصرية، وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
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