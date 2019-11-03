بتكلفة 2.9 مليار جنيه.. افتتاح مشروعات خدمية في العيد القومي لـ كفر الشيخ .. تعرف عليها

تحتفل محافظة كفر الشيخ، بعد غد، الاثنين، بعيدها القومي الـ 63 لمحافظة كفر الشيخ التي ستقام في مدينة الانتصارات برج البرلس، والذي يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية وانتصارها علي العدوان الثلاثي في 4 نوفمبر عام 1956م.





وأعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بتكلفة 2 مليار و990 مليونًا و682 ألفًا و209 جنيهات، بقطاعات التعليم والصرف الصحي والإسكان، والصحة والطرق والكباري، والري والصرف، والشباب والرياضة والغاز الطبيعي.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عدد المدارس الجاهزة للافتتاح 46 مدرسة تضمنت، 8 مدارس إنشاء جديد، 5 مدارس إحلال كلى، 26 مدرسة إحلال جزئي، 7 مدارس توسع وتعلية، بإجمالي عدد فصول 578 فصلًا، بتكلفة إجمالية 232 مليونًا و632 ألفًا و209 جنيهات، و إجمالي عدد مشروعات الصرف الصحي، 5 مشروعات بتكلفة 362 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هناك مشروعات جاهزة للافتتاح بتكلفة 638 مليونًا و200 ألف جنيه.





وتابع، بالنسبة لقطاع الإسكان، فإن المشروعات الجاهزة للافتتاح 38 عمارة بإجمالي 844 وحدة سكنية و248 محلًا بتكلفة مالية 137 مليون جنيه، وإجمالي مشروعات قطاع الطرق الجاهزة للافتتاح 310 مشروعات رصف طرق محلية ضمن الخطة الاستثمارية و3 كباري بتكلفة إجمالية 352 مليون جنيه، مضيفًا أن مشروعات قطاع الري والصرف تبلغ 9 مشروعات بإجمالي 45 مليونًا و760 ألف جنيه.





وأشار المحافظ إلى أن مشروعات قطاع الشباب والرياضة، 7 مشروعات بتكلفة مالية 29 مليون جنيه، وبالنسبة إلى قطاع الغاز الطبيعي؛ 3 مشروعات بإجمالي تكلفة مالية 51 مليون جنيه، وقطاع الكهرباء؛ 11 مشروعًا بتكلفة مالية 502 مليون و90 ألف جنيه، أما بالنسبة إلى جهاز تعمير الساحل الشمالي؛ 5 مشروعات بتكلفة إجمالية 566 مليون جنيه، فضلًا عن تسليم 20 منزلًا بالشهابية بعد الإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية 8 مليون جنيه، وبالنسبة لمنظومة النظافة، معدات النظافة ومصنع تدوير القمامة بتكلفة إجمالية 67 مليون جنيه ".



