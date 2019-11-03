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محافظات

في طور سيناء.. مشروعات تجميل ورصف قيمتها 45 مليون جنيه

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:24 م
صدى البلد
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برفقته فوزي همام السكرتير المساعد للمحافظة وسيد عبد العزيز نائب رئيس مدينة طور سيناء اعمال توسعةورصف الطرق وتجميل ميادين وشوارع المدينة بتكلفة تقترب من 45 مليون جنيه.  

حيث تفقد اعمال تجميل ورصف مدخل قرية وادي طور سيناء والتي شملت توسعة ورصف الطريق المؤدي إلى الـ ٦٠ وحدة بدوية بتكلفة ١٢ مليون جميه وتجميل وتوسعة شارع طابا بتكلفة ٥ ملايين جنيه وكذلك الشاطئ العام والذي شمل انشاء ١٠ شاليهات كمرحلة اولي بتكلفة ٧ ملايين جنية وبرجولة كبيرة وحمام سباحة وملعبين أحدهما للكرة الشاطئية والاخر للكرة الطائرة

ووتفقد المحافظ أعمال التجميل بمدخل قرية الجبيل والشاطئ العام  وأعطي المحافظ توجيهاته لمدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طور سيناء بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتخطيط والتنظيم قبل نهاية العام الحالي.
في طور سيناء.. مشروعات تجميل ورصف قيمتها 45 مليون جنيه
في طور سيناء.. مشروعات تجميل ورصف قيمتها 45 مليون جنيه
في طور سيناء.. مشروعات تجميل ورصف قيمتها 45 مليون جنيه
في طور سيناء.. مشروعات تجميل ورصف قيمتها 45 مليون جنيه
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