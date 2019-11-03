جنش يقرر عدم السفر إلى ألمانيا لهذا السبب

استقر محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عدم السفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة، ويخضع لأشعة جديدة للاطمئنان على حالته بعد زيارة الطبيب الألمانى فالتر له، والذى أجرى له العملية الجراحية عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.
ويُرسل جنش الأشعة الجديدة إلى الطبيب الألمانى، من أجل إخطاره بالبرنامج الجديد الذى سيخضع له وموعد عودته للتدريبات الجماعية، حيث سينتظر ما يتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل بدء المرحلة العلاجية القادمة مع تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.
وشهدت الساعات الأخيرة، خضوع "جنش" لكشف طبي تحت إشراف فالتر في القاهرة نظرا لتواجد الأخير مؤخرا في مصر لارتباطه ببعض الأعمال ليستغل الفرصة والتقي بجنش للاطمئنان والوقوف علي حالته في حضور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني ليطلب بعد ذلك الطبيب الألماني من جنش إجراء أشعة جديدة وإرسالها له للوقوف علي حالته بشكل نهائي وتحديد موعد وشكل البرنامج العلاجي الأخير له قبل العودة للتدريبات الجماعية .