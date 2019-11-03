بسبب عبارات غير لائقة.. عزل مدير مدرسة زفتى الثانوية بنات صناعية.. صور

قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، عزل مدير مدرسة زفتي الثانوية الصناعية بنات بمدينة زفتي، وذلك إثر الإهمال وتراكم القمامة بجوار المدرسة وتشويه السور الخارجى بالكتابة عليه عبارات غير لائقة.



جاء ذلك خلال مروره المفاجئ على المدرسة أثناء جولته بمركز زفتى.



كما كلف محافظ الغربية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بسرعة إزالة كافة المخالفات والقمامة ودهان سور المدرسة لإزالة العبارات البذيئة المكتوبة عليه، وكذا سرعة تعيين مدير مدرسة جديد.



والجدير بالذكر أن محافظ الغربية قد أصدر تعليمات مسبقة لوكيل وزارة التربية والتعليم بأن مديرى المدارس مسئولون بشكل كامل عن حالة المدرسة ومحيطها والطلاب ومن يقصر يتم عزله على الفور.

