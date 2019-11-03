Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بسبب عبارات غير لائقة.. عزل مدير مدرسة زفتى الثانوية بنات صناعية.. صور

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:15 م
عزل مدير مدرسه زفتي
عزل مدير مدرسه زفتي الثانوية
Advertisements
أحمد على
قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، عزل مدير مدرسة زفتي الثانوية الصناعية بنات بمدينة زفتي، وذلك إثر الإهمال وتراكم القمامة بجوار المدرسة وتشويه السور الخارجى بالكتابة عليه عبارات غير لائقة.

جاء ذلك خلال مروره المفاجئ على المدرسة أثناء جولته بمركز زفتى.

كما كلف محافظ الغربية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بسرعة إزالة كافة المخالفات والقمامة ودهان سور المدرسة لإزالة العبارات البذيئة المكتوبة عليه، وكذا سرعة تعيين مدير مدرسة جديد.

والجدير بالذكر أن محافظ الغربية قد أصدر تعليمات مسبقة لوكيل وزارة التربية والتعليم بأن مديرى المدارس مسئولون بشكل كامل عن حالة المدرسة ومحيطها والطلاب ومن يقصر يتم عزله على الفور.
بسبب عبارات غير لائقة.. عزل مدير مدرسة زفتى الثانوية بنات صناعية.. صور
بسبب عبارات غير لائقة.. عزل مدير مدرسة زفتى الثانوية بنات صناعية.. صور
بسبب عبارات غير لائقة.. عزل مدير مدرسة زفتى الثانوية بنات صناعية.. صور
بسبب عبارات غير لائقة.. عزل مدير مدرسة زفتى الثانوية بنات صناعية.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

فيديوجراف| ما نوع سيارة حمو بيكا باهظة السعر

رسميا.. تويوتا كورولا هايبرد الجديدة متاحة في مصر .. اعرف السعر و المواصفات

فيديوجراف | فوائد شرب الماء بالليمون صباحا

بعد الهجوم عليه.. أحمد السعدني يحذف تغريدة دعمه لـ أسما شريف منير

من أولى بالصدقة؟ القريب أم الجار المحتاج.. الإفتاء تجيب

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ أعدائه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر

سعر ومواصفات فورد تورس 2020 فيس ليفت في السعودية

مودرن وشيك.. 10 أفكار لتنسيق غرفة المعيشة