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برلمان

خارجية البرلمان تلتقى سفير دولة غينيا الاستوائية بمصر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:02 م
خارجية البرلمان تلتقى
خارجية البرلمان تلتقى سفير دولة غينيا الاستوائية بمصر
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بالسفير خوسيه اسونو سفير دولة غينيا الاستوائية بمصر، صباح اليوم الأحد، في إطار دعم العلاقات المصرية الأفريقية.

وفى البداية رحب النائب طارق رضوان بالسفير وقدم له التهاني على منصبه الجديد سفيرا لدولة غينيا الاستوائية بجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن مصر على أتم الاستعداد للتعاون مع غينيا الاستوائية بشكل خاص وكل الدول الأفريقية بشكل عام في شتى المجالات البرلمانية والتشريعية والاقتصادية.

وأعرب السفير عن سعادته للقاء أعضاء اللجنة بالبرلمان المصرى كأول لقاء له في مصر بعد زيارة وزارة الخارجية، مؤكدا أن الدول الأفريقية عامة بحاجة للتعاون مع بعضها البعض، مشيرا إلى نجاح تجربة إسناد مشروعات في غينيا الاستوائية لشركة المقاولين العرب؛ لأن التعاون على مستوى المؤسسات والشركات يدعم التعاون على المستوى الدولى.

كما أوضح اهتمامه بالتعاون على المستوى البرلماني بين البلدين، مطالبا بترتيب زيارة لوفد من برلمان غينيا الاستوائية للبرلمان المصرى لتبادل الأفكار والخبرات.

وتأكيدًا على ذلك أوضح النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، أنه سيتم توجيه دعوة في القريب العاجل.

وقد أوضح السفير أن غينيا الاستوائية مهتمة بالأساس بالاستثمار في مجالى التعليم والصحة لبناء المواطن الغينى، وأنه يأمل أن تساعده الشقيقة مصر في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصحية، مشيرا إلى أنه دولته على استعداد لاعداد ملف في هذا الصدد.

ومن جانبه أكد رضوان أنه سيعمل على ترتيب موعد قريب له مع الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى لأن لها باعا طويلا في كيفية الحصول على التمويل الدولى في مجال التنمية.

وفى نهاية اللقاء أعرب السفير عن سعادته بهذا اللقاء وأكد أنه سيتم تكرار الزيارات بشكل مستمر لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون ما بين البلدين.
خارجية البرلمان تلتقى سفير دولة غينيا الاستوائية بمصر
خارجية البرلمان تلتقى سفير دولة غينيا الاستوائية بمصر
خارجية البرلمان تلتقى سفير دولة غينيا الاستوائية بمصر
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