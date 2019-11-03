مناقشات برلمانية موسعة حول إعفاء البنك المركزي من تطبيق قانون حماية البيانات

شهدت المادة الثانية من قانون حماية البيانات الشخصية، والمختصة بالجهات التي لا يطبق عليها القانون ومنها البنك المركزي والجهات الخاضعة لإشرافه، مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، انتهت لإرجاء مناقشة المادة لحين إجراء نقاش وحوار بين وزارة الاتصالات والبنك المركزي للتوصل إلى صياغة منضبطة.



وتنص المادة على أنه لا تسري أحكام القانون المرفق على البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي، والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، أو تطبيقًا لنص قانوني، والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أي أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، والبيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية، البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى.



وحدد البند السادس من المادة الجهات التي لا تطبق عليها القانون والتي تمت إَضافته من لجنة الاتصالات، وهي البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة لإشرافه، واعترضت الحكومة علي ذلك ممثلة فى وزارة الاتصالات، وهو الأمر الذى عبر عنه المستشار عمر مروان، بطلب إرجاء المناقشة حتى يتم التوافق مع البنك المركزي علي صياغة محددة، وهو الأمر الذي قال بشأنه الدكتور علي عبد العال إن مبدأ عدم التطبيق على البنك المركزي ضروري، وهذه الإضافة كانت موفقة من لجنة الاتصالات.



وتدخل وزير الاتصالات عمرو طلعت، في النقاش وقال: "إننا نحتاج وقتا للصياغة مع التوافق على المبدأ"، وأكد أن "القانون من أجل حماية البيانات ومن ثم نحن نسعى لحماية بيانات البنك المركزي والجهات المشرف عليها"، مشيرا إلى أن الغرض النهائي هو الحماية.



وعقب رئيس المجلس مؤكدا ضرورة وضع القاعدة الحاكمة لسرية البيانات بالبنوك والأجهزة المصرفية في الاعتبار، وعاد وزير الاتصالات للحديث مؤكدا أن البند بهذه الصورة فضفاض، خاصة فيما يتعلق بالجهات الخاضعة لإشرافه، حيث توجد بعض الشركات الخاضعة للإشراف من ناحية السياسات النقدية دون إِشراف بنواحٍ أخرى.



واقترح وزير الاتصالات أن يكون البند وفق المادة 220 من الدستور، وهو الأمر الذي اتفق معه رئيس المجلس مع إعطاء فرصة للتشاور من جانب الحكومة والبنك المركزي للنقاش والصياغة على أن يتم طرحها بعد الانتهاء من مناقشة القانون.