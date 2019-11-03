اخبار الرياضة.. وعكة صحية لـ تركي آل الشيخ.. موقف فايلر من مواجهة ريال مدريد.. وصفقة الزمالك المستحيلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي...
آلام في الصدر.. ما السبب وراء تعرض تركى آل الشيخ لوعكة صحية
علق تركى ال الشيخ رئيس هئية الترفية بالسعودية على التزاحم على حجز تذكر الفعاليات لموسم الرياض .
الأهلي يترقب موقف فايلر من مواجهتي ريال مدريد وإنتر ميلان وديا
انتهت إدارة العلاقات الخارجية بـ النادي الأهلي من وضع التصور المبدئي لعدد من المباريات الودية للفريق الأول مع فرق عالمية على أن يتم عرضها علي لجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب بعد عودته من رحلته العلاجية إلي فرنسا، كما سيتم عرض الملف بالكامل علي الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة لتحديد موقفهم منها والمواعيد المقترحة لتلك المواجهات بما يتناسب مع أجندة أبناء الرداء الأحمر.
الصفقة المستحيلة.. 50 مليون جنيه تعمق جراح الزمالك في الميركاتو الشتوي
أصبح انتقال محمد عبدالعاطى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي وادي دجلة إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة صعبا للغاية لعدة أسباب .
رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ أعدائه
أصبح أيمن حفنى الجناح الهجومي للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي مصر المقاصة مهددا بالغياب عن فريقه حتى نهاية الموسم الكروى الجارى.
يخرج عن صمته .. صالح جمعة يكشف حقيقة رحيله عن النادي الأهلي .. فيديو
أعرب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، عن تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحًا أن جميع الأمور مُستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيز والاستقرار التي تُمهّد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والإفريقي، وأن معسكر الإمارات المقام حاليًا يعد مهما للغاية، والفريق يستفيد منه يومًا بعد الآخر؛ سواء على صعيد الحصص التدريبية، أو تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين.
هنبقى نبعتلك.. عضو اللجنه الخماسية يسخر من مدرب اسوان
رد أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية لـ ادارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني على سؤال مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان
اتحاد الكرة يفاوض محمد منير لإحياء حفل الأمم الإفريقية تحت 23 سنة
دخل مسئولو اتحاد الكرة فى مفاوضات قوية مع المطرب محمد منير من أجل إحياء حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.
نجم الكرة الفرنسية: شهرة الأهلي تخطت حدود أفريقيا ووصلت إلى العالمية
أبدى أنيلكا، نجم كرة القدم الفرنسية الأسبق، سعادته بزيارة مران فريق النادي الأهلي خلال المعسكر المُقام حاليًا بالإمارات، مؤكدا أنه يعرف الأهلي جيدًا؛ لأنه النادي الأشهر والأعرق في إفريقيا.
آلام في الصدر.. ما السبب وراء تعرض تركى آل الشيخ لوعكة صحية
علق تركى ال الشيخ رئيس هئية الترفية بالسعودية على التزاحم على حجز تذكر الفعاليات لموسم الرياض .
الأهلي يترقب موقف فايلر من مواجهتي ريال مدريد وإنتر ميلان وديا
انتهت إدارة العلاقات الخارجية بـ النادي الأهلي من وضع التصور المبدئي لعدد من المباريات الودية للفريق الأول مع فرق عالمية على أن يتم عرضها علي لجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب بعد عودته من رحلته العلاجية إلي فرنسا، كما سيتم عرض الملف بالكامل علي الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة لتحديد موقفهم منها والمواعيد المقترحة لتلك المواجهات بما يتناسب مع أجندة أبناء الرداء الأحمر.
الصفقة المستحيلة.. 50 مليون جنيه تعمق جراح الزمالك في الميركاتو الشتوي
أصبح انتقال محمد عبدالعاطى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي وادي دجلة إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة صعبا للغاية لعدة أسباب .
رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ أعدائه
وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية رسالة غامضة لـ جماهيره ومتابعيه عبر "فيس بوك".
فشل إدارى ذريع فى المقاصة.. أيمن حفنى خارج الحسابات حتى نهاية الموسم
أصبح أيمن حفنى الجناح الهجومي للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي مصر المقاصة مهددا بالغياب عن فريقه حتى نهاية الموسم الكروى الجارى.
يخرج عن صمته .. صالح جمعة يكشف حقيقة رحيله عن النادي الأهلي .. فيديو
أعرب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، عن تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحًا أن جميع الأمور مُستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيز والاستقرار التي تُمهّد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والإفريقي، وأن معسكر الإمارات المقام حاليًا يعد مهما للغاية، والفريق يستفيد منه يومًا بعد الآخر؛ سواء على صعيد الحصص التدريبية، أو تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين.
هنبقى نبعتلك.. عضو اللجنه الخماسية يسخر من مدرب اسوان
رد أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية لـ ادارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني على سؤال مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان
اتحاد الكرة يفاوض محمد منير لإحياء حفل الأمم الإفريقية تحت 23 سنة
دخل مسئولو اتحاد الكرة فى مفاوضات قوية مع المطرب محمد منير من أجل إحياء حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.
نجم الكرة الفرنسية: شهرة الأهلي تخطت حدود أفريقيا ووصلت إلى العالمية
أبدى أنيلكا، نجم كرة القدم الفرنسية الأسبق، سعادته بزيارة مران فريق النادي الأهلي خلال المعسكر المُقام حاليًا بالإمارات، مؤكدا أنه يعرف الأهلي جيدًا؛ لأنه النادي الأشهر والأعرق في إفريقيا.