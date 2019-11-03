اخبار الرياضة.. وعكة صحية لـ تركي آل الشيخ.. موقف فايلر من مواجهة ريال مدريد.. وصفقة الزمالك المستحيلة

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية رسالة غامضة لـ جماهيره ومتابعيه عبر "فيس بوك".





نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة منحول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي...علق تركى ال الشيخ رئيس هئية الترفية بالسعودية على التزاحم على حجز تذكر الفعاليات لموسم الرياض .انتهت إدارة العلاقات الخارجية بـمن وضع التصور المبدئي لعدد من المباريات الودية للفريق الأول مع فرق عالمية على أن يتم عرضها علي لجنة التخطيط برئاسةبعد عودته من رحلته العلاجية إلي فرنسا، كما سيتم عرض الملف بالكامل علي الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة لتحديد موقفهم منها والمواعيد المقترحة لتلك المواجهات بما يتناسب مع أجندة أبناء الرداء الأحمر.أصبح انتقال محمد عبدالعاطى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـإلىخلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة صعبا للغاية لعدة أسباب .أصبح أيمن حفنى الجناح الهجومي للفريق الأول لكرة القدم بـمهددا بالغياب عن فريقه حتى نهاية الموسم الكروى الجارى.أعرب صالح جمعة لاعب، عن تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحًا أن جميع الأمور مُستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيز والاستقرار التي تُمهّد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والإفريقي، وأن معسكر الإمارات المقام حاليًا يعد مهما للغاية، والفريق يستفيد منه يومًا بعد الآخر؛ سواء على صعيد الحصص التدريبية، أو تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين.رد أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية لـ ادارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني على سؤال مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسواندخل مسئولو اتحاد الكرة فى مفاوضات قوية مع المطرب محمد منير من أجل إحياء حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.أبدى أنيلكا، نجم كرة القدم الفرنسية الأسبق، سعادته بزيارة مران فريقخلال المعسكر المُقام حاليًا بالإمارات، مؤكدا أنه يعرف الأهلي جيدًا؛ لأنه النادي الأشهر والأعرق في إفريقيا.