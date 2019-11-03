ممدوح رسلان يؤكد جودة مياه الشرب.. ومتابعة خطط الإحلال والتجديد



وشدد رسلان، على مراجعة خطط الطوارئ بكل شركة، وأماكن تمركز السيارات ومعدات شفط المياه، وتطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحى تحسبا لسقوط أمطار.



وأكد ضرورة مراجعة الفواتير التي تزيد بها قيمة الاستهلاك الحالي 20% عن الفاتورة السابقة، والتأكد من صحة القراءات.



وأشار إلى أهمية متابعة خطط الإحلال والتجديد، والمد والتدعيم، وإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل.



وشدد، على أن تكون جودة مياه الشرب على رأس الأجندة اليومية لرؤساء الشركات، مع المتابعة الدقيقة لتقارير جودة المياه، ومتابعة منظومة المعامل بكل شركة.



وأكد، أهمية التنسيق الكامل مع المحافظين، وتفعيل التواصل مع السادة أعضاء مجلس النواب والاهتمام بحل كافة المشكلات التى تواجه أبناء دائرتهم، مع أهمية التواصل مع وسائل الإعلام والمواطنين وسرعة الاستجابة ودراسة وبحث الشكاوى والانتهاء منها فى أسرع وقت.



وتابع، ضرورة الاستفادة من الأصول لدى الشركات واستغلالها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.



وكرم رئيس الشركة القابضة، الطلاب المتميزين وأوائل المدارس الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتشجيعهم على استكمال مسيرتهم العلمية وتفوقهم الدراسي، مؤكدا أهمية التعليم الفنى فى سد العجز من العمالة الفنية المدربة..

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على التنسيق بين الشركات التابعة والعمل كفريق واحد لاسيما أوقات الأزمات.جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المحافظات، لمناقشة موضوعات التوسع في تركيب العدادات، والاهتمام بجودة مياه الشرب، وخطط الإحلال والتجديد، والتشغيل والصيانة.