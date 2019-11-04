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لماذا تخاف إيران من الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية واللبنانية؟.. هل تكون هذه الحركات نهاية وجود طهران الحقيقي في الدول العربية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
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محمد علي
- إيران لديها الكثير لتخسره إذا تم إقصاء حلفاء مثل حزب الله في لبنان والميليشيات الشيعية العراقية
- موالون إيران تواجدوا في بغداد وبيروت لقمع الاحتجاجات
- نجاح الحركات الاحتجاجية يعني وقفًا لتمدد نفوذ طهران


ظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لرجال يعتقد أنهم من أنصار حزب الله اللبناني، وهم يقومون بتمزيق معسكر للمتظاهرين المناهضين للحكومة في بيروت في 29 أكتوبر، محطمين للكراسي ومشعلين للنيران في خيام المتظاهرين، وهو الأمر الذي أدى إلى اشتعال غضب الجماهير أكثر، فمحاولات حزب الله لم تنجح لتدخل الجيش اللبناني الذي وأد محاولات الحزب في وقف المد الشعبي، وفق ما ذهبت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

لكن المحاولات المستميتة لحزب الله في وقف الحراك الشعبي في لبنان ومحاولات أنصار النظام الإيراني في العراق بوأد المظاهرات، يلقيان بظلالهما على الدور الإيراني في قمع أي حراك يرثر على مصالحها في هذين البلدين.

تعد التوترات بين حزب الله والاحتجاجات التي تجتاح لبنان بلا قيادة والتي تجتاح لبنان علامة على القلق الكبير الذي تشعر به إيران ووكلائها في جميع أنحاء المنطقة في تصاعد المظاهرات المناهضة للحكومة.

كانت المفاجأة لإيران، إنه بعد كل هذه السنوات، التي عملت فيها طهران لسنوات على تعميق نفوذها في هذه البلدان، خرجت المظاهرات المطالبة بنفض كل ذلك، وهذا هو بالضبط مايسعى المتظاهرون إلى تعديله، وفقًا لما قاله نيل كويليام ، زميل مشارك في تشاتام هاوس ، مركز أبحاث دولي في لندن .

وقال كويليام: "تشكل الاحتجاجات تهديدًا للمصالح الإيرانية في لبنان والعراق لأنها ذات طابع وطني ، وبالتالي تتحدى النظام السياسي الحالي، الذي تدعمه جماعات تدعمها إيران".

ولهذا، فأمام إيران الكثير لتخسره إذا تم التخلي عن حلفائها مثل حزب الله القوي سياسيًا في لبنان ، فضلًا عن حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والميليشيات الشيعية العراقية بالسلطة إذا تلاشى نفوذها.

في العراق، بعد أن أطاحت القوات الأمريكية بصدام حسين في عام 2003، حل الحلفاء الشيعة محل النظام البعثي. وهؤلاء هم الأشخاص الموجودون في السلطة اليوم وهم حاليا موضوع غضب المحتجين. كما تدعم إيران الجماعات المسلحة الشيعية في الدولة الغنية بالنفط، والتي يتهمها المحتجون ببناء إمبراطوريات اقتصادية بينما يكافح الكثير من العراقيين في الفقر.

في لبنان، تسيطر الحكومة على الفصائل المتحالفة مع حزب الله والتي تسيطر على مساحات شاسعة من جنوب لبنان.

من جانبها، تلوم إيران الغرب على إثارة الاضطرابات. حيث اتهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الحكومات الأجنبية بالتدخل في العراق ولبنان ، واتهم الأربعاء الماضي "أجهزة المخابرات الأمريكية والغربية ، بدعم مالي من البلدان الشريرة" لــ"تأجيج نيران الفوضى".

وقال البروفيسور فواز جرجس المحاضر في كلية لندن للاقتصاد: "تحاول إيران أن تبتعد عن التوترات المتصاعدة والاضطرابات في كلا البلدين، لكن قدرتها على القيام بذلك محدودة لأن حلفائها المحليين، الجماعات المسلحة ، مستهدفون من قبل المتظاهرين".

لقد أدى التدخل الإيراني المتصاعد إلى تغذية الغضب المناهض للحكومة ومكافحة الفساد بين المحتجين. وقال كليمنت ثيرم ، باحث في معهد ساينس بو للعلوم السياسية في باريس: "لا يحبون في العراق على وجه الخصوص حقيقة أن إيران يمكن أن تتدخل في شؤونهم ".

ففي العراق ، غالبًا ما كانت الاحتجاجات تصاحبها هتافات معادية لإيران ، مثل "اطرودا إيران!" و "سيبقى العراق حرا ".

واتهم بعض المتظاهرين إيران أو وكلائها بالوقوف وراء حملة عنيفة ضد المتظاهرين المسالمين في مدينة كربلاء الشيعية، حيث قُتل ما لا يقل عن 14 متظاهرًا وجُرح أكثر من 100 ، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

ويقول المحتجون بالعراق"إنها تعمل لجعل العراق جزءًا من إيران. لقد نجحوا جزئيًا في تحقيق ذلك من خلال تشكيل كل الميليشيات التي تسيطر فعليًا على البلاد، وهذا ما سنهدمه".

وبصورة أو بأخرى تشكل الاحتجاجات في كلا البلدين العراق ولبنان، نجاحًا للدولتين وإفشالا لإيران، التي تعاني من عقوبات جمة بسبب تدخلها في شئون الدول الأخرى، وعملها على برنامج نووي تهدد من خلاله بالحصول على قنبلة نووية، تعني نهاية لأي سلام في منطقة الشرق الأوسط.
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