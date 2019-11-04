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برلمان

برلماني يطالب بإطلاق مبادرة لتطوير غرف العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
العناية المركزة
العناية المركزة
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القسم السياسى
أعلن النائب حسني حافظ، عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان عن دعمه كل المبادرات التي تطلق بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي و بالأخص المبادرات التي تدعم صحة المرأة المصرية، موضحا أن المرأة المصرية تعد ركيزة اساسية في البلاد وبالتالي صحتها هي السبيل لتحقيق النهضة.

وشدد النائب حسني حافظ، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، على ضرورة تعميم مبادرة العناية بصحة المرأة في جميع أنحاء الجمهورية ،مضيفا أن هناك الكثير من المبادرات التى يجب إطلاقها و منها مبادرة تطوير غرف العناية المركزة في المستشفيات الحكومية و بالأخص عناية المخ و الأعصاب و القلب.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أطلق أمس السبت، خلال تفقده المحافظ المركز الطبي ( الحكمة) بحي مصر الجديدة، فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكذلك الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وعلاجها بالمستشفيات بمحافظة القاهرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بإطلاق المبادرة والتى سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل.

وأكد محافظ القاهرة ، على تضافر جميع الجهود لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التى قد تواجه تنفيذها، مع تكثيف وإعداد حملات توعية بجميع وسائل الإعلام، للإعلان عن الخدمات الصحية التى تقدمها المبادرة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 190 مركزا في ربوع القاهرة مجهزة بأجهزة الكشف والأشعة المتطورة و فريق كامل من الأطباء والتمريض لاستقبال جميع السيدات داخل محافظة القاهرة.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات واستلام جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات بدقة شديدة.

من جانبه نوه الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بأن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام، ، علاوة على الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات فى عمر الإنجاب.

وتستهدف تلك الحملة النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالي الحماية من الأمراض المصاحبة، كما أن المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة الي الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.
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