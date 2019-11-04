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برلمان

برلماني: حملة 100 مليون صحة قضت على فيروس سي في جميع أنحاء الجمهورية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة
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القسم السياسى
تقدم النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان بكل الشكر و التقدير للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، مضيفا أن المرأة المصرية تستحق كل الاهتمام بصحتها.

وأشار النائب مصطفى أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أن مبادرة المرأة المصرية تأتى فى إطار استكمال المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى وعلى رأسها حملة 100 مليون صحة ، مشيرا إلى أنه من الضروري الاهتمام بصحة المواطن المصري.

وطلب عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، من مقدمي الخدمة الصحية أن يكونوا علي قدر كبير من المسئولية أثناء تطبيق مهامهم ، مؤكد أن الحملات الصحية لا تجدي نفعا إلا باجتهاد العاملين بها مثل حملة 100 مليون صحة التي قضت علي فيروس سي في جميع أنحاء الجمهورية.

وكان قد أطلق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح أمس السبت، فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكذلك الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وعلاجها بالمستشفيات بمحافظة القاهرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإطلاق المبادرة والتى سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل ،جاء ذلك خلال تفقد المحافظ المركز الطبي ( الحكمة) بحي مصر الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة ، تضافر جميع الجهود لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التى قد تواجه تنفيذها، مع تكثيف وإعداد حملات توعية بجميع وسائل الإعلام، للإعلان عن الخدمات الصحية التى تقدمها المبادرة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 190 مركزا في ربوع القاهرة مجهزة بأجهزة الكشف والأشعة المتطورة و فريق كامل من الأطباء والتمريض لاستقبال جميع السيدات داخل محافظة القاهرة.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات واستلام جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات بدقة شديدة.

من جانبه نوه الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام، ، علاوة على الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات فى عمر الإنجاب.

وتستهدف تلك الحملة النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالي الحماية من الأمراض المصاحبة، كما أن المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.
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