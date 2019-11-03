للاهتمام بالقضية السكانية.. تعرف على محاور رفع الوعي السكاني بـ الوادي الجديد

أعلنت عبير محمد متولي، مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ 6 محاور لرفع الوعى السكاني بالوادي الجديد.





وأوضحت أن الفرع بدأ بتنفيذ الخطة، والتي تتضمن محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، محور الشباب وصحة المراهقين، محور التعليم، محور الإعلام والتواصل الاجتماعي ، محور تمكين المرأة، والمحور السادس والأخير وهو تطوير المناطق العشوائية إعادة التوزيع الجغرافى للسكان.





وأضافت "عبير"، أن كل محور يتضمن عدة أهداف، يسعى المجلس لتحقيقها على أرض الواقع بالتعاون مع عدة جهات، وهى مديرية الصحة، الأوقاف، الإعلام، الثقافة الجماهيرية، إدارة مشروعك، بناء وتنمية القرية، التخطيط العمراني، القوى العاملة، محو الأمية، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مديرية الزراعة، الصندوق الاجتماعي، مركز معلومات المحافظة التربية والتعليم، جمعية تنظيم الأسرة، الجمعية الشرعية، مديرية التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة.





وأكدت أن محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ويتضمن تحقيق أهداف هي، رفع عدد الحماية بوسائل تنظيم الأسرة إلى 19663 سيدة من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بجميع منافذ تقديم الخدمة، إتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالمناطق المحرومة من الخدمات من خلال توجيه زيارات للعيادات المتنقلة بواقع 1584 زيارة، تنفيذ زيارات منزلية للرائدات الريفيات بواقع 137568 ( الشئون الصحية – التضامن الإجتماعى)، رفع قدرات ومهارات 100% من مقدمى الخدمة طبقا للمعايير السنوية بجميع منافذ تقديم الخدمة، تقليل الفجوة بين المعرفة والممارسة لخفض الحاجة غير الملباة، زيادة عدد المنتفعات تنظيم الأسرة إلى 44551 سيدة.





ولفتت الي أن محور الشباب وصحة المراهقين ويتضمن الأهداف الآتية وهى تنمية مهارات الشباب والمراهقين لعدد 3720 من الشباب فى مجال الصحة العامة، خفض نسبة البطالة ويتضمن تمويل عدد من المشروعات التنموية ( 975) مشروع صغير ومتناهى الصغر من الصندوق الإجتماعى وجهاز (مشروعك )، عقد عدد (11040) قافلة توعية دينية للشباب، عقد عدد (45) ندوة توعية للمراهقين.





وأشارت إلى أن محور التعليم يتضمن الأهداف الآتية، وهى زيادة التوعية السكانية لـ 730 من الطلاب، خفض نسبة الأمية من خلال محو أمية عدد (2500) وفتح (124) فصلاً، الارتقاء بالتعليم وربطة باحتياجات المجتمع وسوق العمل من خلال عقد عدد (32) ندوة عن تطوير التعليم باستخدام التقنيات الحديثة، الوصول إلى رجال دين قادرين على تحديث الخطاب الدينى والنهوض بالقضايا السكانية من خلال تدريب عدد (72) إماماً على موضوعات الصحة الإنجابية، إطلاق مبادرة المحافظ بعنوان ( التعليم مستمر ) وتستهدف تنفيذ (20) لقاء جماهيرياً للتوعية بأهمية التعليم ومناهضة التسرب وعودة المتسربين إلى التعليم وإتاحة مساعدات مادية ودعم منظومة التعليم وتنفيذ ورش عمل .

وذكرت أن محور الإعلام والتواصل الاجتماعي يتضمن الأهداف الآتية، زيادة الحشد الجماهيرى لتأييد القضية السكانية من خلال الوصول لـ (135308) مستفيد من خلال عقد ندوات –لقاءات – قوافل سكانية – مسابقات بحثية – دورى ثقافى – دروس دينية.





وأضافت أن محور تمكين المرأة يتضمن الأهداف الآتية، رفع عدد السيدات المساهمات فى قوة العمل من خلال إتاحة (6588) مشروع، رفع وعى المرأة بأهمية ريادة الأعمال من خلال عقد (60) ورشة عمل وندوات ومبادرات، وزيادة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية من خلاق إطلاق (4) مبادرات بعنوان استعدى للمحليات وندوات بعنوان إستراتيجية 2030 وآليات تمكين المرأة.