ثلاث لجان لاختيار أفلام مهرجان الإسماعيلية

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي عن بدء أعمال لجان اختيار أفلام الدورة الثانية والعشرون من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا، والمقرر إقامتها أبريل المقبل، حيث تشكلت ثلاث لجان لكل من الأفلام التسجيلية والروائية والرسوم المتقدمة للمشاركة بالمهرجان.



ومن المقرر أن تتضمن دورة هذا العام 4 مسابقات " مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة أفلام الرسوم المتحركة".



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى ينظمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية.