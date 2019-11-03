Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ثلاث لجان لاختيار أفلام مهرجان الإسماعيلية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:54 م
سعاد شوقى
سعاد شوقى
Advertisements
أحمد إبراهيم
أعلن المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي عن بدء أعمال لجان اختيار أفلام الدورة الثانية والعشرون من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا، والمقرر إقامتها أبريل المقبل، حيث تشكلت ثلاث لجان لكل من الأفلام التسجيلية والروائية والرسوم المتقدمة للمشاركة بالمهرجان.

ومن المقرر أن تتضمن دورة هذا العام 4 مسابقات " مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة أفلام الرسوم المتحركة".

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى ينظمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الناس ينسون.. تعليق مؤثر من أسما شريف منير بعد أزمتها عن الشيخ الشعراوي

الأفضل تجاهلها.. تعليق أسرة الشيخ الشعراوي بعد اتهامه بالتطرف من أسما شريف

مودرن وشيك.. 10 أفكار لتنسيق غرفة المعيشة

أفضل 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر.. هيونداي توسان مفاجأة

اشتكيتكم لـ ربنا.. هجوم ناري من شريف منير على الإخواني الهارب محمد ناصر دفاعًا عن ابنته

فرمان من البدري .. استدعاء لاعب جديد لـ صفوف منتخب مصر.. تعرف عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. ريهام أيمن جالسة على الأرض بإطلالة كاجوال

تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر