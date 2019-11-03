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رياضة

رغم نجوميته.. ساديو ماني يكشف عن حلم الطفولة الذي لم يتحقق

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:30 م
ساديو ماني نجم فريق
ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي
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محمد السعيد
أكد السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن التتويج بجائزة الكرة الذهبية، أحد أحلام الطفولة، الذي لم يتحقق حتى الآن.

وقال ساديو ماني، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:" التتويج بالكرة بالذهبية أحد أحلام طفولتي، لكن ميسي ورنالدو وحوش، أرى أنني مازالت بعدياً عنهما للغاية".

وتابع:" التواجد ضمن قائمة المرشحين للتويج بالجائزة نتاج عمل طويل، ولكن في النهاية، الفوز بالألقاب الفردية مع ليفربول هو هدفي الأول".

واختتم: "إذا توجت بالكرة الذهبية سيصبح الأمر استثنائياً بالنسبة، لي، وسيشعر أهلي وأصدقائي وجيمع الشعب السنغالي بالسعادة".
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