بعد اتهامه بالتطرف.. رسائل المصريين في حق الشيخ الشعراوى .. فيديو

شهدت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة هجوما قويا على أسما شريف منير، مقدمة برنامج "أنا وبنتي"، عقب تصريحاتها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.



وعقب تقدم أسما منير بطلب إلى متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بترشيح عدد من الشيوخ، حتى تحصل منهم على آراء حول الدين، بسبب رغبتها في مزيد من التقرب إلى الله، ليعرض عليها بعض المتابعين الشيخ محمد متولي الشعراوي، إلا أن أسما منير كتبت على هذا الرأي: " طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدى الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا ما عرفتش استوعبه، حقيقي استغربت، هدور لك على الفيديوهات إلى خلتنى أبطل أشوفوا.



ورصدت عدسة "صدي البلد" اراء المواطنين حول " ما رأيك في الهجوم الذي تعرض له الشيخ الشعراوي في الفتره الاخيره ؟ "



وقال أحمد خالد لا يوجد كلام يقال لأنه قامه كبيره ولابد أن نحترمه وكل ما حدث ما هو إلا شو إعلامي.



وأكد عبد الجواد نادر "غلط كبير لأن مازلنا نسمع ونتعلم منه حتى وقتنا هذا ولابد أن تتعلم الأجيال الجديدة قيمة كلام وتفسير الشيخ الشعراوي.



وأشار عادل أحمد إلى هذه غلطة منها وذلة لسان فهي مازالت صغيرة لا تعرف شيئا، ولكن والدها اعترف بخطأها وهي اعتذرت فلا داعي أن نعطى الأمر أكثر من ذلك .



وأوضح كريم وائل أن الشيخ الشعراوي لم يأت مثله ولا يجب أن نقلل من احترامه وهيبته.



وأشار مروان خالد إلى أن من يخطئ في حق الشيخ الشعراوي جاهل وليس لديه أي معلومات دينية، فهذا الرمز يأتي مثله كل 100 عام.