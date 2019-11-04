بيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن توقف مشروعات الصرف الصحي في إيتاي البارود منذ 2009

قال النائب عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى فى إيتاى البارود بمحافظة البحيرة منذ عام 2009 أى منذ 10 سنوات.



أشار حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لم ينته حتى الان سوى 30 % من مشروعات الصرف الصحى فى إيتاى البارود والذى تقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب فى 5 قرى وهى شيشت الأنعام والسوالم قبلى والسوالم بحرى وامليط والشعيرة.



وأكد أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن المواطن أصبح يعانى من عدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى إيتاى البارود منذ 10 سنوات ، مشيرا إلى أننا نريد إعداد جدول زمنى للإنتهاء من هذه المشروعات سريعا ، خاصة وان هذه القرى تضم ربع مليون مواطن.



وأوضح أن شركة المقاولين العرب لم تستكمل تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى ايتاى البارود فى محافظة البحيرة ، نظرا لتعثرها بسبب عدم صرف المستحقات المالية لإستكمال عملها.

