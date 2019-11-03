للقضاء على التكدس المرورى.. الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى المشاة بإيتاى البارود يناير المقبل

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة العلوي بإيتاي البارود خلال ثلاثة أشهر بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه لتسهيل حركة انتقال المواطنين بين شرق وغرب المدينة، مشددا على سرعة إنهاء الأعمال في توقيتاتها الزمنية المحددة ودفع العمل وتذليل ما يعترضه من معوقات مع مراعاة الدقة في التنفيذ والجودة في الأداء.



وتأتي أعمال إنشاءات كوبرى المشاة بإيتاى البارود في إطار خطة المحافظة في الإسراع بإنشاء الكباري بمدن ومراكز المحافظة للقضاء على التكدس المرورى وفتح محاور مرورية جديدة والحد من حوادث الطرق للحفاظ على أمن وسلامة المرور والمواطنين من مستخدمي الطرق.



ومن جانبه تفقد محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بتفقد الأعمال الجارية من تنفيذ كوبرى مشاة إيتاى البارود أعلى السكة الحديد لربط شرق المدينة بغربها؛ للتأكد من انتظام سير العمل دون وجود عقبات وكذا الانتهاء من تجهيز القواعد الخرسانية الخاصة بإنشاء الكوبري.

