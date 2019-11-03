مش هتصدق.. فوائد غير متوقعة لـ الجمبري.. تعرف عليها

يعتبر الجمبري من أكثر الأطعمة التي يحبها كثير من الناس، فهو طعام شهي يمكن أكله بأكثر من طريقة بالإضافة لتوافره في أغلب المتاجر ما يسهل وجوده، لكن ستزداد نسب شراء الجمبري أكثر ما هي عليه بسبب ما نشره موقع "health line " عن فوائده العديدة التي قد لا يعلم عنها الكثير .





الجمبري مغذي للغاية، لأنه طعام منخفض في السعرات الحرارية ويوفر كمية كبيرة من البروتين والدهون الصحية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن.





ويعتبر الجمبري غنيًا بالكوليسترول ، ولكنه يحتوي أيضًا على مواد مغذية بما في ذلك مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي ثبت أنها تعزز صحة القلب، وقد أظهرت الأبحاث على الجمبري أيضا آثار صحية إيجابية على صحة الدماغ.



