رئيس النادى الأوليمبى يطالب لاعبي فريق الكرة بالتمسك بالمنافسة على الصعود

حرص المهندس طارق السيد ، رئيس النادى الاوليمبى على حضور مران فريق الكرة الاول ، برفقة ايهاب الكأس ، عضو مجلس الادارة ، لمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين وتحفيزهم ودعمهم علي تحقيق الانتصارات خلال المباريات المقبلة.



وطالب رئيس النادي اللاعبين والجهاز الفني بقيادة احمد الكأس بالتمسك بحظوظ الاوليمبي في المنافسة على حجز بطاقة التأهل للدورى الممتاز .



وتعرض فريق الاولمبي لخسارتين متتاليتين في مسابقة دوري القسم الثاني امام فريق دكرنس بنتيجة هدف دون رد وبعدها الهزيمة أمام فاركو بنفس النتيجة .



ويحتل فريق الأولمبي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري القسم الثاني بدون رصيد من النقاط بعد جولتين في مجموعة بحري .