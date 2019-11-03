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برلمان

علي عبدالعال: متخوفون من ثورة الاتصالات.. مش عارف الذكاء الصناعي رايح فين

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:20 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ان تطور وسائل الاتصالات ، ينبئ بوجود ثورة رابعة، بعد ثورة المعلومات وهى ثورة الاتصالات ، متابعا : " كنا متخوفين منها ".

وأكد عبدالعال ، خلال كلمته فى الجلسة العامة، لمجلس النواب، لمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، إنه لو تم عمل كتب عن تقدم وسائل الاتصالات ، سيصاب من يقرأ عنها قائلا: "مش عارف الذكاء الصناعى رايح فين .. واذا ارتدتم وإن لم تريدوا ستدخلون تلك الدائرة ".

ووافق المجلس من حيث المبدأ، على قانون الحكومة بإصدار لحماية البيانات الشخصية الذي يستهدف تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، و ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها و معالجتها.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، الأحد، حيث يُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، بخلاف تجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية الأمن القومى.
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