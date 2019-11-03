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اقتصاد

مصر الجديدة للإسكان والتعمير: 1.07 مليار جنيه إيرادات الشركة خلال 2019/2018

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:46 م
شركة مصر الجديدة
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
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علياء فوزى
كشفت نتائج أعمال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن أرباح الشركة خلال العام المالي المنتهي 30 يونيو الماضي،حيث ارتفعت بنسبة 41.8% مقارنة بالعام المالي 2017-2018.

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم ، إنها سجلت صافي ربح خلال العام المالي الماضي 376 مليون جنيه، مقابل 265 مليون جنيه خلال العام قبل الماضي.

وأظهرت القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2018- 2019 ارتفاع الإيرادات الى نحو 1.07 مليار جنيه مقابل 954 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2017-2018 بنسبة زيادة 12.6%.

وأضافت الشركة في التقرير الصادر عن مجلس إدارتها، أن المجلس وافق على رأس المال المصدر والمدفوع إلى 333.7 مليون جنيه، مقابل 111.2 مليون جنيه، موزعة على نحو 890 مليون سهم.

وأشارت الشركة، أن هذه الزيادة جاءت كأسهم مجانية بنسبة 2:1، وذلك عن الأرباح المحتجزة للشركة المذكورة عن القوائم المالية المنتهية 30 يونيو 2019.
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