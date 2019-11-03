أزمة سد النهضة حاضرة في فعاليات الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة.. السيسي: نحن رقم 3 عالميا في ارتفاع معدلات النمو.. و240 مليار دولار سنويًا لتحقيق تنمية العرب.. أبو الغيط: مصر تواجه تهديد خطير

أبو الغيط: مصر دخلت بالفعل مرحلة الفقر المائي منذ سنوات

الأمم المتحدة: 20 مليون طفل محرومين من التعليم في المنطقة البنك الدولي: القضاء على الفقر أولوية الدول العربية الاتحاد الأوروبي: الأسبوع فرصة لفتح آفاق تعاون جديدة









عقدت الجامعة العربية اليوم، فى أحد فنادق القاهرة، النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك الدولى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويستمر 4 أيام.





أرض الكنانة

وألقت وزيرة التخطيط، كلمة الرئيس السيسى خلال فعاليات الأسبوع.. وقال الرئيس - فى كلمته التى ألقتها الوزيرة - إنه من دواعي سعادتى أن نجتمع سويًا على أرض الكنانة مصر، والتي ترحب وتعتز دائمًا بضيوفها من الدول العربية الشقيقة، وكافة دول العالم الساعية للتنمية والمتطلعة لمستقبل أفضل يسوده الأمن والسلام والرخاء للجميع.





وأضاف: أننا نجتمع اليوم في وقت يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه منطقتنا العربية ظروفًا ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة وفي غاية الأهمية، تفرض مزيدًا من الأعباء والتحديات، وتؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية مما يتطلب منا مضاعفة الجهد والعمل الجاد الحثيث.





أجندة التنمية

وتابع أنه بعد انقضاء أربعة أعوام على إطلاق أجندة التنمية المستدامة 2030، يقف عالمنا العربي اليوم أمام فرصة كبيرة لحشد الإمكانيات المتاحة وبذل كل الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولتحديد خطوات مستقبلية وفقًا لأولويات المنطقة العربية، مما يستدعى توطيد أواصر التعاون بين جميع الشركاء وتسريع وتيرة العمل وصولًا إلى المستقبل الذى نصبو إليه.





وأكد الرئيس فى كلمته على أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يجسد أهمية العمل الجماعي وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات لمواجهة التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية، والأمنية، والسياسية، وهو الأمر الذي يتسق مع الجهود المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030 والتي انطلقت في مطلع عام 2016.





كما يتسق مع ما حققته مصر من نتائج ملموسة على المستوى المحلي، ومع دورنا الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تشارك مصر في كافة المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد دائمًا على أهمية التكامل بين مختلف جهود ومبادرات التنمية، وضرورة أن تأتي جهود الدول متسقة وداعمة لهذه المبادرات.





اهتمام خاص

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ما تُولِيه مصر من اهتمام خاص بالتعاون مع اشقائنا من الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العربي، تعطي مصر أهمية خاصة لأشقائها من الدول الأفريقية، لتشارك مصر بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية افريقيا 2063، وتحرص على التعاون والتنسيق المستمر مع الدول الافريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي، والتي تكللت بالإعلان عن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، وذلك خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في نيامي في دولة النيجر الشقيقة، والتي من المنتظر أن تدعم آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين دول القارة، من خلال الإلغاء التدريجي للتعريفة الجمركية على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد، والتوجه إلى زيادة الشراكات الإنتاجية بين دول الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.





وشدد الرئيس على أنه حرصًا من مصر على تحقيق الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030 منذ تدشينها في سبتمبر 2015 وما تشمله من أهدافٍ تركز على تدعيم الشراكات الدولية، شاركت مصر على الصعيد الدولي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة.





وأوضح الرئيس أنه ساهم في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي عدد من العوامل أبرزها تصاعد حدة التوترات التجارية، وما تشهده اقتصادات عدد من الدول الناشئة من ضغوط اقتصادية، ومع توقعات آفاق الاقتصاد العالمي بتباطؤ معدل النمو العالمي يكون من المتوقع بنهاية عام 2019 أن تنخفض معدلات النمو في 70% من الاقتصاد العالمي، أخذًا في الاعتبار أن معدل النمو قد بلغ ذروته عام 2017 ليصل إلى 4%، وبدأ الانخفاض التدريجي إلى 3.6% في عام 2018، ومن المتوقع بنهاية 2019 أن يصل إلى أقل من 3%، لافتًا أن هذا الأمر سيصاحبه ارتفاع في معدلات البطالة العالمية، وارتفاع في معدلات التضخم، وتزايدًا لأعباء الديون الداخلية والخارجية، متابعًا أنه يزيد من حدة تلك التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن الإجراءات المتعلقة بالإنتاج الصناعي والاستثماري في معظم اقتصادات العالم سواء المتقدمة منها أو الصاعدة، فضلًا عن عدم تعافي التجارة العالمية بعد.





وتابع أنه في خضم الرؤية القاتمة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن تقود اقتصادات الدول الصاعدة والنامية نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات نمو مرتفعة تصل في المتوسط إلى 5% بنهاية عام 2019، إلا أن الوصول إلى تلك المعدلات الإيجابية يستوجب التعاون بهدف زيادة الإنتاج، وتعزيز الطابع الاحتوائي، موضحًا أنه من المفيد السير قدمًا في طريق الحوارات المجتمعية بين مختلف الأطراف المعنية بأوجه التنمية المختلفة، بالإضافة إلى تسوية الصراعات التجارية، والتصدي لتغير المناخ، وعلى صانعي السياسات أن يعملوا على أساس من التعاون للمساعدة على عدم تراجع الاستثمار نتيجة عدم اليقين المحيط بالسياسات.





التعاون الاقتصادى

وشدد الرئيس على أنه يتوجب علينا كدول عربية العمل على تحقيق مزيدًا من التعاون الاقتصادي بين دولنا، والعمل على تعزيز أوجه الابتكار في كافة المجالات، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري لدينا بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقرارًا لدولنا العربية.





وأوضح أنه حرصًا من مصر على تدعيم الشراكات الدولية، فقد أكدت أمام قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي عقدت في سبتمبر 2019، على أن جهود الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب التحرك في إطار عدة محاور يتمثل أولها في الالتزام السياسي من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء قضية التنمية المستدامة، وحشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعي الجاد، لبلوغ غاياتها وفقًا للأولويات الوطنية للدول، أما المحور الثاني فهو مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فوفقًا لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 بلغ حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة ما يتراوح بين 5 – 7 ترليون دولار سنويًا حتى عام 2030، وتحتاج دولنا العربية وحدها لنحو 230 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكشف التقرير عن أنّ الفجوة التمويلية الحالية، تقدر بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، أما المحور الثالث فيخص دعم الاستثمار في العنصر البشري من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا من ناحية وبين جميع أركان العملية التنموية من ناحية أخرى.





وأكد الرئيس أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية؛ فيشكل هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة أحد نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية، وهو الأمر الذي جعلها تتضمنٍ أهدافًا شاملة لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية، كما تراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.





أعلى معدل نمو

وفيما يتعلق بانعكاس ذلك على إيجابية مؤشرات مصر الاقتصادية المختلفة المحلية منها والدولية، أشار إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 18/2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام القادم، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية.





وفي السياق ذاته، أضاف أن معدل التضخم العام حقق انخفاضًا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ 17.5% في ذات الشهر من العام السابق، وتأكيدًا على إيجابية معدلات النمو الاقتصادي المصري، فقد انخفضت معدلات البطالة لتصل الى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014، كما ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007 بنسبة نمو 28٪، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013، وهو ما يعتبر أحد أهم معايير ركائز الاستقرار الاقتصادي.





وأكد الرئيس فى كلمته للأسبوع على أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد والإرادة الحقيقية على المضي قدمًا لاستكمال تلك المسيرة، كما أكد على أن كل ذلك لم يكن ليتحقق دون وجود شراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين، متابعًا أنه ليس أمامنا سوى التعاون وتكامل العمل والجهود في مجالات التنمية المختلفة من خلال الشراكات المستدامة، لنصل جميعًا إلى مستقبل أكثر استقرارًا.





واختتمت الكلمة بتمنيات الرئيس أن تكلل مداولات هذا المحفل المهم بالنجاح في دفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة لصالح المواطن العربي، ودوامَ التوفيقِ والرفعةِ لأوطانِنا العربيةِ وشعوبِها الكريمة.





سد النهضة

ومن جانبه أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مصر تواجه تهديدًا خطيرًا لحصتها من ماء النيل بسبب مشروع سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق، علمًا بأن مصر التي تجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، قد دخلت بالفعل مرحلة الفقر المائي منذ سنوات.. وقال إن قضية شح المياه هي أخطر ما يواجه العالم العربي في المستقبل، إذ أنها مسألة وجود وبقاء.





وقال أبو الغيط خلال كلمته إن المنطقة العربية هي الأكثر معاناة على مستوى العالم من نقص المياه، ويفاقم من خطورة الوضع أن 80% من مصادر المياه العربية تقع خارج العالم العربي، وتعاني الدول في المشرق العربي (سوريا والعراق على وجه الخصوص) من هيمنة تركية على مصادر المياه، كما يعاني الفلسطينيون من نهب منظم يقوم به الاحتلال منذ سنوات لخزانات المياه الجوفية في الأراضي المحتلة.. وأضاف: "ربما نعرف خطورة تأثير ظواهر مثل الجفاف على الاستقرار السياسي والاجتماعي بعد أن شاهدنا ما جرى في سوريا التي واجهت أسوأ موجة جفاف في تاريخها منذ 2007، وقد أدى هذا الجفاف إلى هجرات داخلية واسعة واضطرابات اجتماعية خطيرة، كان من شأنها تسهم بقدر غير قليل في تفجير الوضع على النحو المؤسف الذي شهدناه ونشهده".





وأعرب أبوالغيط، عن تمنياته لأعمال النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالنجاح وأن نتمكن من خلال الحوار البناء والتفاعل أن نحقق شعار أسبوع هذا العام "شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام" والخروج بتوصيات ومبادرات تعزز من تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ستعقد خلال أعمال اكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، تحت شعار مهم وهو "تواصل العقول. وصنع المستقبل".. وأكد أن التنمية المستدامة هي بوابة العبور الوحيدة إلى مستقبل آمن ومزدهر، ومستقبلنا هم أبناؤنا، وإذا عرفنا أن 25% من السكان العرب هم دون 18 عامًا، بل وتتجاوز النسبة 45% في كثير من الدول، فلا بد أن نسأل أنفسنا بمنتهى الجدية وبروح المسئولية: كيف نوفر لهؤلاء التعليم والصحة والغذاء وكيف نحفظ لهم حقهم في المياه والموارد الطبيعية وكيف نوفر لهم مستقبلًا أفضل من حاضرنا؟.





هزات سياسية

وقال أبو الغيط إن ما تعرضت له المنطقة العربية من هزات سياسية ضخمة منذ بداية العقد الحالي أثر، ولاشك، على مسيرة التنمية إذ صار على عدد من الدول العربية التعامل مع التبعات الخطيرة لحالات الاضطراب الأهلي، من لاجئين ونازحين ومخاطر أمنية متزايدة، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من استنزاف للموازنات العامة وعبء على خطط التنمية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم المشكلات وتعاظم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية.. وطالب صناع السياسات ومتخذي القرار في البلدان العربية بضرورة حشد كل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة الفقر كضمان لتحقيق التنمية المستدامة.





وأكد أهمية انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام في ظل التطورات الجارية سواء على الصعيد العربي أو حتى على مستوى العالم، مشددًا على أنه لا يمكن أبدًا أن ننكر استمرار وجود فجوة بين الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومات من ناحية، وتطلعات وتوقعات الشعوب في حياة أفضل من ناحية أخرى، ولا شك أن اتساع هذه الفجوة –بين الواقع والطموح – ليس في مصلحة الحكومات أو الشعوب، مضيفًا أن مطالب الشعوب لا تحتمل التأجيل، والمؤشرات التي نطالعها عن المنطقة العربية تعكس بالفعل اتساعًا في رقعة الفقر في عدد من البلدان العربية.





النزاعات والاستقرار

ومن جانبها قالت رولا دشتي الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إن النزاعات تهز استقرار عدد من البلاد العربية منها لبنان وسوريا وليبيا واليمن، مشيرة إلى أن المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في نسب الفقر حتى وصل إلى 20‎ %‎.. وأضافت رولا دشتي خلال كلمتها، ان هناك 20 مليون طفل في الوطن العربي محروم من التعليم، و51 مليون شخص محروم من خدمات مياه الشرب.. وأعربت عن أملها أن تشمل خطط التنمية كل الفئات والمهمشين من أجل تحقيق تنمية حقيقية، كما اعربت عن املها في ان يتم الخروج بنتائج جيدة من مناقشات الاسبوع العربي للتنمية المستدامة.





أولويات العرب

ومن جهته أكد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية ٢٠٣٠ وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات أن الأولوية بالنسبة للدول العربية يجب أن تكون للقضاء على الفقر المدقع، مشيرا إلى أن نسبة من يعانون من الفقر المدقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت من 2.6 إلى 5 ٪؜ أي بلغ العدد نحو 18 مليون مواطن.





وقال محي الدين في كلمته إن الإقليم العربي الاقتصادي هو الإقليم الوحيد الذي شهد هذا التدهور في نسبة الفقر حتى أن دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أداؤهم أفضل وإن زادت الأعداد بسبب زيادة عدد السكان، وليس زيادة النسبة.. وأضاف: "لا يمكن الحديث عن إنجاز حتى يخرج هؤلاء كافة من الفقر المدقع"، مشيرا إلى أن بعض الدول العربية حققت هذا الهدف ولكن الحديث يدور عن إقليم كامل وليس نقاط مضيئة فقط، وقال إن الصين حققت هذا الهدف، مشيرا إلى أنها نجحت في انتشال 850 مليون مواطن صيني خلال الأربعين سنة الماضية من الفقر المدقع، ولكن تبقى لديهم بين 55 إلى 60 مليون مازالو يعانون من الفقر المدقع.. وأضاف: "لذا أعلنوا عن برنامج لجعل البلاد خالية ممن يعانوا من الفقر المدفع أو نقص في الكساء، وتوفير التعليم الأساسي بمستوى مناسب حتى المرجلة التاسعة وتوفير السكن الملائم".





تحقيق الهدف

وتابع قائلًا: "ولقد نجح أصدقاؤنا الصينيون في تحقيق هذا الهدف فلم يعد لديهم فقير واحد يعاني من الفقر المدقع، وبذلك حققوا الهدف الأول للتنمية المستادمة قبل موعده المحدد بعشرة أعوام".. وشدد على أن هذا وارد أن يتحقق في العالم العربي الذي يتوفر له الإمكانات لذلك.. وقال إن الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة هو معالجة عدم العدالة في توزيع الدخل والثروة.. وأضاف أنه بعد أعوام من تربع أمريكا اللاتينية المرتبة الأولى في عدم العدالة في توزيع الدخل والثروة أصبح العالم العربي يحتل هذه المرتبة أي المركز الأول في عدم العدالة في توزيع الدخل الثروة.





وأكد محي الدين أن العالم العربي يحتاج إلى عمل ضخم في الاستثمار في التنمية البشرية أو الرأسمال البشري، مشيرًا إلى أن نسبة الإنفاق في هذا المجال في العالم العربي هي الأدنى على مستوى العالم وهي تعني قدرة على الإنتاجية والمنافسة أقل من نظرائك.





نماذج مضيئة

وشدد على أن هناك نماذج مضيئة في المنطقة العربية، ولكنه قال إنه لا يتحدث عن استثناء أو إنجازات متناثرة، أو في صفقات تبدو مبهرة، بل مجمل الأداء لتحقق التنمية المستدامة في المنطقة العربية هو أداء لا يتوافق مع إمكانات الدول العربية وطموحات المواطنين.





وأشار إلى تحقيق مصر وعدد من الدول العربية جهود في الرأسمال البشري في التعليم والصحة.. وشدد على أن أهمية البنية الأساسية الخاصة بالتحول الرقمي، وهي البنية الخاصة بالتواصل بين الناس والاقتصاد الجديد والإلمام التام بالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أهمية الأبعاد الخاصة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها التي تؤدي لاضمحلال المستوى المطلوب من المياه، بما يؤدي إلى دخول مرحلة الفقر المائي.





تطوير العمل

كما قالت راندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، إن برنامج الأمم المتحدة قام بتطوير عمله لدعم البلاد الرامية لتحقيق التنمية ومنها تصميم السياسات وتعزيز نظم استخدام البيانات ودفع عجلة التعليم والابتكار.. وأضافت خلال كلمتها، أن التنمية تعني مشاركة كل فئات المجتمع وأصحاب المصلحة، وتتطلب تكاتف كل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لافتة إلى ضرورة إشراك الشباب الذي يمثل نسبة مرتفعة من عدد السكان.





وأشارت إلى أهمية الحوار لتحقيق معايير المواطنة وتبني النوع المجتمعي فالمواطنة لا تقبل أي نوع من أنواع التمييز بين أفراد المجتمع من جنس ونوع ودين، لافتة إلى أن هناك 7 بلاد عربية فقط تدعم حق نقل النساء جنسياتهم لأبنائهم في حال زواجهم من أجانب.





الاتحاد الأوروبى

كما أكد السفير إيفان سوركوس رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة وغيره من الفعاليات المماثلة يمثل فرص قوية لتحقيق أهداف التنمية وفتح آفاق جديدة ومزيد من التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والشركاء.





وأضاف أن الاتحاد حريص على المشاركة في العديد من الجلسات مع جامعة الدول للتأكيد على الشراكة في التنمية المستدامة والبرامج الخاصة لاجندة 2030 بالإضافة إلى التعاون في مختلف القطاعات.





وأشار إلى ضرورة إدارة الموارد بشكل مختلف وتوفير المياة النظيفة والحد من سوء التغذية والقضاء على الفقر وإنهاء الصراعات التي تعاني منها عددا من الدول العربية وذلك بهدف التغلب على التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة.



