الإمارات بأسبوع التنمية المستدامة: حكومتنا تعمل بشفافية عالية فى هذا الملف

أكدت حنان أهلى المدير التنفيذي لقطاع التنافسية والإحصاء بدولة الإمارات العربية المتحدة أن رؤية الإمارات ٢٠٢١ تقوم على مبدأ التنمية المستدامة.



وقالت خلال كلمتها فى اليوم الأول للأسبوع العربى للتنمية المستدامة المقام حاليا بالقاهرة، إن الإمارات دشنت عددا من الجهات الحكومية لتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة ودعم الشباب فى التنمية.



وأضافت أن الإمارات شاركت فى دعم المجالس العالمية للتنمية المستدامة من خلال أشخاص ومؤسسات مختلفة.



وقالت إن الإمارات تضع شعار أفعال وليست اقوال فى تقديم دعم حقيقى للتنمية المستدامة .



وأكدت أن هناك تعاونا بين الجهات المختلفة فى هذا الصدد من مجتمع مدنى وجمعيات وطنية وقطاع خاص ومؤسسات بحثية ومجتمعية لافتة إلى أن الحكومة الإماراتية تعمل بشفافية عالية فى هذا الصدد .