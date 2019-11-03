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اقتصاد

حفيظة دجعود: الجزائر حققت أهداف الألفية الإنمائية قبل آجالها

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:18 م
الجزائر
الجزائر
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آية الجارحي
قالت حفيظة دجعود ، المديرة الوطنية لمشروع أهداف التنمية المستدامة ، المديرية العامة للعلاقات متعددة الأطراف ، وزارة الشؤون الخارجية بالجزئر ، إن بلادها نجحت في تحقيق أهداف الألفية الانمائية قبل آجالها.

وأضافت دجعود ـ في كلمتها خلال جلسة الدول العربية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير على هامش فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ـ أن الجزائر لديها تنظيم مؤسسي لتطبيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنها نجحت في تحقيق أهداف الانمائية الالفية قبل آجالها والمتمثلة في الحد من الفقر والامن الغذائي وتعليم الاطفال والحد من وفيات الرضع والأمهات.

ولفتت إلى توافر هيكل مرن قابل للتطبيق مع متطلبات أهداف التنمية المستدامة في الجزائر ، علاوة على التشريعات القانونية لدعم أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الحد من الفقر والقضاء على الجوع.

وأوضحت أن النتائج المسجلة أظهرت رفع المستوى التعليمي وخفض معدلات البطالة ودعم أولويات ذوي الاحتياجات الخاصة ، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتكافؤ الفرص في المجال الوظيفي ، فضلا عن دمج أهداف التنمية المستدامة والتعاون مع كافة الاطراف أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف.
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