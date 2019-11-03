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ثقافة

600 باحث يشاركون في المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات.. صور

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:39 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
انطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار بفندق ماريوت مينا هاوس بالهرم.

وحظي المؤتمر بحضور عدد كبير من الوزراء، حيث شارك فيه وزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة ومحافظ الجيزة ورئيس جامعة حلوان، ود.هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة ود.جمعة عبد المقصود عميد كلية آثار القاهرة، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق.

وأعرب وزير الآثار في كلمته، عن سعادته بمشاركة أكثر من 600 باحث في المؤتمر، منهم أكثر من 100 طالب لعلم المصريات من مصر والعالم.

يشار إلى أن الدكتورة عُلا العجيزي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات، أكدت أن المؤتمر سيناقش على مدار عدة أيام تاريخ مصر القديمة وعلم المصريات، والتعريف بالطرق الحديثة لأعمال الحفائر الأثرية، وكيفية إدارة المواقع الأثرية والترميم وعلوم الآثار، والتحديات والمشكلات التي تواجه الآثار المصرية و التغلب عليها.
600 باحث يشاركون في المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات.. صور
600 باحث يشاركون في المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات.. صور
600 باحث يشاركون في المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات.. صور
600 باحث يشاركون في المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات.. صور
600 باحث يشاركون في المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات.. صور
600 باحث يشاركون في المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات.. صور
600 باحث يشاركون في المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات.. صور
600 باحث يشاركون في المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات.. صور
600 باحث يشاركون في المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات.. صور
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