استياء في العياط بعد نتائج الفريق الكارثية بالقسم الثالث

سادت حالة من الاستياء والحزن داخل الجمعية العمومية وجماهير نادي العياط بعد تعرض الفريق الاول لكرة القدم لخسارة امام فريق جينيس بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثالث مجموعة الجيزة .



يأتي ذلك بعدما قرر مجلس ادارة النادي عدم خوض منافسات بطولة كأس مصر مبررين انهم يركزون في الدوري ولا يهمهم كأس مصر وهو مالم ينعكس علي نتائج الفريق الذي تعرض لخسارتين وتعادل ويتبقي له مباراة مؤجله امام فريق القومي .



ويأتي غضب الجمهور بسبب وجود عدة مشاكل داخل الجهاز الفني للفريق ويتم نشرها والحديث عنها بشكل غير لائق عبر صفحات التواصل الاجتماعي ولعل ابرزها تقديم المدير الفني استقالته من تدريب الفريق معللا السبب ان هناك من يحاول تعكير صفو الاستقرار ويبحث عن اغراض اخري وبعدها تراجع عن القرار وهو ما انعكس علي اداء الفريق داخل الملعب.



ويحتل فريق العياط المركز الاخير في جدول ترتيب مجموعة الجيزة بالقسم الثالث برصيد نقطة وحيدة.