Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استياء في العياط بعد نتائج الفريق الكارثية بالقسم الثالث

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:22 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
Advertisements
عبدالله هشام
سادت حالة من الاستياء والحزن داخل الجمعية العمومية وجماهير نادي العياط بعد تعرض الفريق الاول لكرة القدم لخسارة امام فريق جينيس بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثالث مجموعة الجيزة .

يأتي ذلك بعدما قرر مجلس ادارة النادي عدم خوض منافسات بطولة كأس مصر مبررين انهم يركزون في الدوري ولا يهمهم كأس مصر وهو مالم ينعكس علي نتائج الفريق الذي تعرض لخسارتين وتعادل ويتبقي له مباراة مؤجله امام فريق القومي .

ويأتي غضب الجمهور بسبب وجود عدة مشاكل داخل الجهاز الفني للفريق ويتم نشرها والحديث عنها بشكل غير لائق عبر صفحات التواصل الاجتماعي ولعل ابرزها تقديم المدير الفني استقالته من تدريب الفريق معللا السبب ان هناك من يحاول تعكير صفو الاستقرار ويبحث عن اغراض اخري وبعدها تراجع عن القرار وهو ما انعكس علي اداء الفريق داخل الملعب.

ويحتل فريق العياط المركز الاخير في جدول ترتيب مجموعة الجيزة بالقسم الثالث برصيد نقطة وحيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري السعودي.. ملخص وأهداف الجولة الثالثة .. فيديو

نتائج مجموعة الجيزة بالقسم الثالث .. أحمد عيد عبدالملك يقود جولدي للفوز على حلوان

بسبب الأمطار.. إلغاء مباراة القومي والعياط بالقسم الثالث

نتائج الجولة الثانية بالقسم الثالث .. خسارة أحمد عيد جولدي .. وفوز الاتصالات

مواجهات قوية في دوري القسم الثالث بالجيزة

هشام زكريا مديرا فنيا لفريق الداخلية بالقسم الثاني

ترشيحاتنا

أفضل 10 سيارات لعام 2019 .. تفاصيل

بشرى سارة.. فتح باب التسويات للموظفين بعد تعديل قانون الخدمة المدنية

اخبار الرياضة.. وعكة صحية لـ تركي آل الشيخ.. موقف فايلر من مواجهة ريال مدريد.. وصفقة الزمالك المستحيلة

بعد تطاولها على الشعراوي.. البرلمان يظهر العين الحمرا لأسما شريف بهذا الإجراء

أهم الاخبار| السيسي يتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور.. اكتتاب أرامكو.. وموقف محرج لـ ترامب

أفضل 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر.. هيونداي توسان مفاجأة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر

سعر ومواصفات فورد تورس 2020 فيس ليفت في السعودية

مودرن وشيك.. 10 أفكار لتنسيق غرفة المعيشة