خطأ كارثي يقع فيه الكثيرون.. مدة المسح على الخفين للصلاة.. فيديو



وأضاف الداعية السعودي، خلال لقائه على قناة اقرأ، أن جوانب الدين من صلاة وصيام وزكاة تيسير في كل جزئية ونشكر الله على هذه الرخص التي تناسب طبيعتنا الفطرية .



ومن ناحية أخرى كشف الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن أن هناك خطأ يقع فيه البعض خاصة ممن يمسحون على الجورب أو الخف أثناء الوضوء وهو أن الشخص يرتدي الشراب أو الجورب دون وضوء.



ونبه مستشار المفتي، على أنه شرط أساسي لصحة المسح على الشراب أن يرتديه الشخص على وضوء أي يتوضأ ثم يرتديه مباشرة، ويمسح عليه عند كل وضوء، لكن لا يمتد إلى يوم آخر بمعنى إذا ارتدى الشراب في الفجر ينتهي مدته بصلاة العشاء أي الفروض الخمسة فقط.



وشدد الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، على أنه لا يجوز المسح على الجوارب القصيرة التي لا تغطي محل الفرض الذي هو كامل القدمين مع الكعبين.



وبيّن «وسام»، أنه من شروط المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساترًا لمحل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين، وألا يكون شفافًا، وأن يمكن تتابع المشي عليه.





قال الشيخ عبدالله بصفر الداعية الإسلامي السعودي، إن هناك مدة للمسح على الخفين، للمقيم في بلده يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، أمر فيه تسيير.