أهم الاخبار| السيسي يتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور.. اكتتاب أرامكو.. وموقف محرج لـ ترامب

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأنين المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
الرئيس السيسى يجتمع بـ رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور
يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير المالية لمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
اكتتاب أرامكو.. ماذا يعني طرح أسهم عملاق صناعة النفط السعودية في تداول؟
اكتتاب أرامكو هي خطوة جديدة ضمن خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على إيرادات النفط.
للمرة الثانية في اسبوع.. ترامب يتعرض لموقف محرج أثناء حضوره مباراة في نيويورك
تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، لسلسلة من الهتافات المناهضة له من الجمهور خلال حضوره مباراة لفنون القتال المختلطة في نيويورك، بعد ستة ايام على موقف مماثل في ملعب في إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن.
رفع مرتبات الموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية.. مشروع قانون
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي، يهدف لرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعيينهم على الوظيفة الجديدة.
دفعتها قبل عبور شريط القطار.. سيدة تضحي بحياتها فداء لابنتها في الغربية
مستشفي زفتي العام التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، كتب الله فيها الحياه للفتاة "أميرة" بعدما نجاها الله من حادث دهس بقطار السكك الحديدية
جونسون يعتذر عن عدم تنفيذ بريكست في موعده.. ويوجه رسالة لترامب
تقدم بوريس جونسون رئيس الوزراء اللبناني باعتذاره اليوم الأحد لعدم الوفاء بتعهده تنفيذ انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد يوم 31 أكتوبر.
بسبب الأوضاع الأمنية في العراق.. إيران تتخذ إجراء عاجلا
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن السلطات قررت وقف إيفاد الزوار إلى العراق نظرا للأوضاع الأمنية التي تعيشها حاليا على خلفية استمرار الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة.
قتلى وجرحى في انفجار جديد استهدف قوات الجيش المالي
أعلن الجيش المالي مقتل جنديين على الأقل من القوات المسلحة وإصابة آخرين جراء انفجار جديد في وسط البلاد، وفقا لوكالة "سبوتنيك".
مرصد الإفتاء يحذر من تصاعد العمليات الإرهابية لـ داعش بـ مالى
حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد العمليات الإرهابية التى يقوم بها تنظيم "داعش" الإرهابى وانتشارها بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة فى إطار محاولات التنظيم الإرهابى للعودة إلى المشهد من جديد بعد مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادى.
الناس ينسون.. تعليق مؤثر من أسما شريف منير بعد أزمتها عن الشيخ الشعراوي
تواصل أسما شريف منير، مقدمة برنامج "أنا وبنتي"، اعتذارها بعد الهجوم القوي عليها عقب تصريحاتها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.
رفع مرتبات الموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية.. مشروع قانون
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي، يهدف لرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعيينهم على الوظيفة الجديدة.
رفع مرتبات الموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية.. مشروع قانون
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي، يهدف لرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعيينهم على الوظيفة الجديدة.
الرئيس السيسى يجتمع بـ رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور
يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير المالية لمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
اكتتاب أرامكو.. ماذا يعني طرح أسهم عملاق صناعة النفط السعودية في تداول؟
اكتتاب أرامكو هي خطوة جديدة ضمن خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على إيرادات النفط.
للمرة الثانية في اسبوع.. ترامب يتعرض لموقف محرج أثناء حضوره مباراة في نيويورك
تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، لسلسلة من الهتافات المناهضة له من الجمهور خلال حضوره مباراة لفنون القتال المختلطة في نيويورك، بعد ستة ايام على موقف مماثل في ملعب في إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن.
رفع مرتبات الموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية.. مشروع قانون
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي، يهدف لرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعيينهم على الوظيفة الجديدة.
دفعتها قبل عبور شريط القطار.. سيدة تضحي بحياتها فداء لابنتها في الغربية
مستشفي زفتي العام التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، كتب الله فيها الحياه للفتاة "أميرة" بعدما نجاها الله من حادث دهس بقطار السكك الحديدية
جونسون يعتذر عن عدم تنفيذ بريكست في موعده.. ويوجه رسالة لترامب
تقدم بوريس جونسون رئيس الوزراء اللبناني باعتذاره اليوم الأحد لعدم الوفاء بتعهده تنفيذ انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد يوم 31 أكتوبر.
بسبب الأوضاع الأمنية في العراق.. إيران تتخذ إجراء عاجلا
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن السلطات قررت وقف إيفاد الزوار إلى العراق نظرا للأوضاع الأمنية التي تعيشها حاليا على خلفية استمرار الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة.
قتلى وجرحى في انفجار جديد استهدف قوات الجيش المالي
أعلن الجيش المالي مقتل جنديين على الأقل من القوات المسلحة وإصابة آخرين جراء انفجار جديد في وسط البلاد، وفقا لوكالة "سبوتنيك".
مرصد الإفتاء يحذر من تصاعد العمليات الإرهابية لـ داعش بـ مالى
حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد العمليات الإرهابية التى يقوم بها تنظيم "داعش" الإرهابى وانتشارها بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة فى إطار محاولات التنظيم الإرهابى للعودة إلى المشهد من جديد بعد مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادى.
الناس ينسون.. تعليق مؤثر من أسما شريف منير بعد أزمتها عن الشيخ الشعراوي
تواصل أسما شريف منير، مقدمة برنامج "أنا وبنتي"، اعتذارها بعد الهجوم القوي عليها عقب تصريحاتها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.
رفع مرتبات الموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية.. مشروع قانون
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي، يهدف لرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعيينهم على الوظيفة الجديدة.
رفع مرتبات الموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية.. مشروع قانون
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي، يهدف لرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعيينهم على الوظيفة الجديدة.