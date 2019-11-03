انطلاق فعاليات الملتقى العلمى الأول للتقنيات المعمارية والعمرانية بالمنصورة

انطلقت اليوم الأحد" فعاليات الملتقى العلمى الأول للتقنيات المعمارية والعمرانية لإقليم دلتا مصر الذى تنظمه وحدة «الأيسولاب» بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة برلين التقنية وجامعة هامبورج وبتمويل من الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة .



حضر المؤتمر كل من الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة برلين التقنية بالجونة الدكتور كلاوس شتيفن والدكتور رودلف شيفر، الدكتور مارتن بوشلز، الدكتور حسن الملوحى، الدكتور ياسر حانتوش، الدكتور كريم حسن من مؤسسة بناء، الدكتور حسن إسماعيل من مؤسسة دوكو، الدكتور شريف شتا أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة ، الدكتور مؤمن السودانى والدكتور مينا ميشيل منسقا مختبر العمران المصرى المستدام بجامعة المنصورة ، عدد من طلاب وباحثى وأساتذة الهندسة المعمارية بجامعات المنصورة وطنطا وكفر الشيخ.



وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث إلى أن الهندسة والتصميم أساس النهضة مما يدفع الجامعة لتنظيم الفعاليات العلمية التي تخدم هذا المجال بدعم المشروعات البحثية للطلاب والباحثين فى مجال الهندسة المعمارية لوضع حلول لعدد من مشكلات إقليم الدلتا.



وأضاف أن الجامعة تتعاون مع عدد من الجامعات العالمية مثل برلين التقنية وهامبورج من أجل تبادل الخبرات فى مجال التقنيات المعمارية والعمرانية من خلال تنظيم محاضرات علمية وورش عمل تستهدف الارتقاء بالبحث العلمى ومهنة الهندسة.



وأثنى الدكتور شريف شتا على القائمين على هذا الملتقى الذى يشارك فيه ما يقرب من ٤٠٠ طالب وباحث من الجامعات الإقليمية بالدلتا، مضيفا أن هذا الملتقى يهدف لربط الجامعات بالصناعة واحتياجات المجتمع الملحة خاصة فى مجال المدن الذكية والإدارة للموارد والتنمية الريفية بالدلتا مع التركيز على تقنيات التكنولوجيا المعلوماتية وتكنولوجيا البناء بالمواد الطبيعية المحلية غير الملوثة للبيئة.



ونوه بإنشاء أول وحدة بالدلتا لإدارة المدن الذكية city lab و تجهيز معمل Design Build Lab بالالات والأدوات اللازمة للأبحاث والدراسات التطبيقية لخدمة جهات اتخاذ القرار والمحليات بمحافظات الدلتا.



وأكد الدكتور مؤمن السودانى مدرس الهندسة المعمارية بجامعة المنصورة ومنسق مختبر العمران المصرى المستدام بالجامعة على أنه ستتم مناقشة عدة موضوعات خلال اليوم الأول للملتقى تتمثل فى التنمية العمرانية وكفاءة الطاقة والمياه فى دلتا مصر، دمج تقنيات للزراعة ١٠ مرات عن الزراعة التقليدية، زيادة كفاءة استخدام المياه، تقليل المخلفات الزراعية ، استخدام الطاقة الشمسية النظيفة بهدف زيادة القيمة الاقتصادية للأراضى الزراعية وتقليل التعدى عليها بالعمران العشوائي.



وأضاف أن هذا اليوم لن يقتصر على المحاضرات بل يتضمن ٦ ورش علمية تتمثل فى : استخدام تقنيات المحاكاة البصرية لت حليل العمران وتطويره ، استخدام تقنيات المعلوماتية والمحاكاة لتحليل استخدامات الأراضى ودراسة البدائل العمرانية من المواطنين ، تحليل العمران العشوائى ومشاكله والحلول العالمية الناجحة له ، تحليل الخرائط العمرانية بالمحاكاة لعرض حلول وبدائل عمرانية، المشاركة الشعبية فى تطوير البيئة العمرانية واتخاذ القرار ، استخدام تقنيات التحليل بالكمبيوتر ونظم المعلومات لحل الاختناقات المرورية.