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رياضة

المصري يهزم كوتي دي بهدف دون رد في الشوط الأول

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:12 م
فريق المصري
فريق المصري
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عمرو الحلوانى
حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال الشوط الأول لصالحه بهدف دون رد على حساب كوتى دى بطل سيشل فى المباراة المقامة بينهما بملعب الجيش بالسويس فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية .

جاء هدف المصرى الوحيد عن طريق أحمد جمعة فى الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول .

واكتسح المصرى فريق كوتى دى بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى سيشل والتى شهدت أداء جيدا للغاية من قبل الجهاز الفنى واللاعبين.

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