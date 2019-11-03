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اقتصاد

المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:14 م
المالية
المالية
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محمد يحيى
طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 861ر15%، فيما بلغ أعلى عائد 931ر15%، وسجل أقل عائد 502ر15%".

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 7ر15%، في حين سجل أعلى عائد 731ر15%، وأقل عائد 589ر15%.
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